Attaques contre les policiers : Brice Hortefeux réclame des peines planchers "dès le premier acte"

INTERVIEW

Une quarantaine de personnes ont attaqué le commissariat de Champigny-sur-Marne, dans la nuit de samedi à dimanche. Deux fonctionnaires qui se trouvaient à l'extérieur ont juste eu le temps de se mettre à l'abri, comme le racontait sur notre antenne Eddy Deboste, du syndicat Alliance. Invité du Grand Rendez-vous sur Europe 1, l’ancien ministre de l’Intérieur Brice Hortefeux est revenu sur ce fait-divers. Il affirme que c'est "un incident gravissime commis par des vandales" et remarque que des attaques de commissariats "se sont déjà produits dans le passé". Ainsi, il appelle à "agir avec une sévérité accrue et renforcée pour défendre ceux qui sont chargés de notre protection" et propose de mettre en place des peines planchers "dès le premier acte commis à l’égard des dépositaires de l’autorité publique".

"Ce sera simple, clair et net"

"La meilleure des préventions, c’est la certitude de la sanction", affirme Brice Hortefeux. "Le petit abruti qui va s’en prendre à un commissariat ou à un dépositaire de l’autorité publique, qu’il sache qu’il n’y aura pas les circonstances, l'environnement, la naissance, savoir s’il a eu du lait stérilisé ou non et ainsi de suite : ce sera la peine qui sera appliquée. Ce sera simple clair et net", lance l'ancien ministre de l'Intérieur, qui s'alarme de la violence contre les policiers et les élus.

"Il y a eu plus de 200 violences contre des élus cette année, c'est beaucoup trop. Pour vous donner un exemples, il y a un élu d'une petite commune de la Manche qui a été roué de coups. Et lorsque les agresseurs ont été identifiés. Ils ont eu en tout et pour tout un rappel à la loi", déplore l'ancien ministre de l'Intérieur