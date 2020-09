Un témoin raconte l'attaque près des anciens locaux de Charlie Hebdo : "J'ai vu une femme s'effondrer"

TÉMOIGNAGE

Il se trouvait à seulement quelques mètres du lieu du drame. Alors que quatre personnes ont été blessées vendredi à l'arme blanche, près des anciens locaux de Charlie Hebdo à Paris, un témoin de la scène raconte sur Europe 1, quelques minutes seulement après l'attaque. "J'étais dans mon bureau rue Nicolas Appert, et j'ai entendu hurler dans la rue", raconte-t-il. "Je me suis mis à la fenêtre et j'ai vu une femme s'effondrer avec le visage ensanglanté. Elle avait pris un gros coup".

"J'ai vu un de mes voisins s'effondrer"

"Ensuite, je suis descendu et j'ai vu un de mes voisins effondré au sol avec un coup au visage", poursuit-il, la voix nouée. "Il était allongé donc je lui ai apporté les premiers secours, et ensuite les pompiers sont arrivés". Actuellement, "il y a un périmètre, les militaires viennent d'arriver", décrit-il encore.

"Les victimes sont blessées gravement", insiste ce témoin, confiant n'avoir vu qu'un suspect. "Mais peut-être qu'il y a d'autres personnes", ajoute-t-il. Selon les autorités, il n'y aurait finalement qu'un seul suspect recherché. Un homme a depuis été interpellé dans le secteur de la place de la Bastille avec de nombreuses traces de sang sur lui.

Selon un premier bilan, quatre personnes ont été blessées, et deux d'entre elles se trouvent en urgence absolue. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé se rendre au centre de crise installé place Beauvau.