Attaqué par Greenpeace et Sortir du nucléaire, Orano (ex-Areva) se défend : "Ce sont des faits avérés sur l'électricité nucléaire produite en France"

Les associations Greenpeace et Sortir du nucléaire déposent vendredi une plainte pour publicité mensongère contre la multinationale française de l'énergie Orano (anciennement Areva). Les ONG reprochent notamment à Orano de prétendre "que 96% des déchets nucléaires seraient recyclables", ce qui, selon elles, serait mensonger car "seulement moins d'1% des déchets peuvent être recyclés aujourd'hui". Christophe Neugnot, ​directeur communication du groupe, répond à cette plainte au micro d'Europe 1.

"On n’a pas d’information sur cette plainte", assure d'abord le directeur de la communication d'Orano. "On a fait une étude sur les idées reçues des Français sur le nucléaire et on a la volonté d’informer sur le recyclage. [...] Il nous faut de l'électricité, qui majoritairement provient des centrales nucléaires. Et bien 10% de cette électricité provient de matière recyclée", affirme-t-il.

La publicité mentionne ainsi qu'une ampoule sur 10 fonctionne à partir de matières nucléaires recyclées :

"Ce sont des faits avérés sur l'électricité nucléaire produite en France", persiste Christophe Neugnot. Donc sur 70% de l'énergie produite, et non sur 100 %, le reprend Matthieu Belliard ? "Sur cette proportion d'électricité nucléaire", répond-il. "On a dit PRÈS d'une ampoule sur 10, dans la publicité". Avant d'ajouter : "Je pense qu'il y a un certain nombre de vérités qui dérangent. Le nucléaire a été une des industries qui s'est lancée le plus tôt dans le recyclage ; ça fait plus de 40 ans."