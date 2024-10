Le «paradis des enfants» : atelier, jeux et jouets... Le salon Kidexpo fait son retour

C'est le "paradis des enfants", selon sa directrice. En ce week-end de vacances de la Toussaint se tient le salon Kidexpo, en partenariat avec Europe 1. Jusqu'au 27 octobre au Paris Montreuil Expo, les enfants sont rois dans ce salon qui propose une programmation unique pour s'amuser en famille, mais pas seulement. "Les enfants vont vraiment pouvoir vivre des expériences, des animations, des ateliers. C'est vraiment une mine d'informations et de savoirs", explique au micro d'Europe 1 la directrice de l'événement, Aurélie Prost.

Apprendre, bouger, jouer

Réparti en trois univers (apprendre, bouger, jouer), "le salon est vraiment l'événement familial incontournable et indispensable de la fin d'année. On va pouvoir trouver tout un tas de différents jeux et jouets." Au programme notamment, des "tournois de Beyblade X", "un grand stand Pokémon" et des animations en lien avec cet univers, mais également "jouer avec des power sabers pour se prendre pour un aventurier de l'espace".

Et pour la pause repas, ce sont les enfants qui prennent les rênes et qui vont cuisiner avec de la pâte à modeler Play-Doh pour leurs parents qui attendront "en terrasse". "Une mise en scène vraiment très sympa", fait valoir Aurélie Prost. Kidexpo se tient jusqu'au dimanche 27 octobre. À noter qu'il existe un pass famille à 35 euros pour deux parents et deux enfants jusqu'à 14 ans. Mais le salon a également pensé aux familles monoparentales avec une offre duo (un adulte et un enfant jusqu'à 14 ans) à 19 euros.