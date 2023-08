Arroser le soir, utiliser une réserve d'eau... Les astuces pour protéger votre jardin de la canicule

Les plantes et les fleurs s'apprêtent elles aussi à souffrir de la chaleur dans les prochains jours. Météo-France a placé sept départements en vigilance orange canicule pour la journée de jeudi et le mercure devrait rester à un niveau très élevé durant toute la semaine prochaine. Dans ces conditions, il est recommandé de ne pas s'exposer au soleil entre 12 heures et 14 heures mais aussi d'adopter des gestes bien précis pour assurer la survie de son jardin.

"Il faut adapter son arrosage en fonction des plantes, que ce soient des arbustes ou des arbres qui ont été plantés récemment", conseille Vincent Guiné, paysagiste au Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Paris. À propos des plantes potagères, l'expert préconise un arrosage "tous les deux jours, voire tous les jours, suivant les demandes en eau de certaines plantes".

"Favoriser le soir" pour arroser ses plantes

Vincent Guiné insiste également sur les plages horaires à privilégier pour hydrater ses plantes. "Il faut arroser soit le matin, soit le soir. Et favoriser le soir parce qu'évidemment la nuit préservera l'humidité". Le professionnel suggère aussi de "compléter avec un paillage qui va maintenir une humidité constante au pied des plantes".

Parmi les options qui s'offrent aux détenteurs de jardin, "des réserves d'eau au niveau des racines des plantes" représentent une solution crédible. "Notamment des oyats qui sont de petites réserves en terre cuite, une technique ancestrale qui est utilisée depuis plus de 40 ans en Chine mais aussi par les Romains. C'est une petite réserve d'eau dans la terre qui permet un arrosage constant des plantes au niveau des racines", conclut Vincent Guiné.