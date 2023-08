Canicule : Météo France ajoute la Loire et la Haute-Loire à la vigilance orange

De nouveaux orages vont éclater jeudi entre le centre et l'est du pays, où sept départements sont désormais placés en vigilance orange canicule, selon les prévisions de Météo France. Les départements de la Loire et la Haute-Loire ont été ajoutés mercredi aux cinq déjà concernés par la vigilance orange canicule - Ain, Isère, Rhône, Savoie et Haute-Savoie. Mercredi en fin d'après-midi, des averses touchent le Languedoc-Roussillon, elles deviendront de plus en plus rares en soirée.

Une nouvelle dégradation pluvio-orageuse traversera les Pyrénées dans la soirée et s'étendra en direction de l'Aquitaine, de Midi-Pyrénées jusqu'au sud de l'Auvergne et du Limousin en donnant de la grêle et de fortes averses. Ces orages concerneront en seconde partie de nuit les régions allant de l'Auvergne à la Bourgogne, la Champagne-Ardenne ainsi que la Lorraine.

Des orages éclateront de l'Auvergne vers la Bourgogne

Au lever du jour, des orages éclateront de l'Auvergne vers la Bourgogne, de la Lorraine à la Champagne-Ardenne. Ils concerneront en matinée l'Alsace et la Lorraine puis l'après-midi s'étendront jusque vers l'Île-de-France. Ils pourront donner des cumuls de précipitations conséquents et de bonnes rafales de vent. Le quart sud-est du pays ainsi que la Corse bénéficieront d'un ensoleillement généreux tout au long de la journée. Mais des averses orageuses d'évolution diurne pourront éclater le long de la frontière italienne.

Sur le reste du pays, après la dissipation de la grisaille matinale du côté du golfe du Lion, des côtes de Manche ou du littoral aquitain, la journée se déroulera sous un ciel bien dégagé dans l'ensemble. Le ciel se voilera par l'ouest en fin de journée, annonçant l'arrivée d'une nouvelle dégradation par la Bretagne en cours de nuit suivante.

Les minimales s'échelonneront de 15 à 20 degrés des côtes de Manche vers le Sud-Ouest, elles seront de l'ordre de 20 à 22 sur le Lyonnais, le rivage méditerranéen ainsi qu'en Corse. Les maximales atteindront 25 à 30 degrés sur le tiers nord du pays, 30 à 35 plus au sud avec des pointes à 36 ou 37 sur le Lyonnais, la région toulousaine, la Provence.