Arrivée de Free aux Antilles : les consommateurs "impatients" de faire des économies

Après avoir conquis la métropole, l'opérateur mobile Free se lance aux Antilles. Les Martiniquais, les Guadeloupéens et les Guyanais pourront désormais profiter d'offres mobiles à petits prix. "Payer 60 euros un forfait téléphone chaque mois, c'est juste plus possible. Donc oui, j'attendais la venue de Free avec impatience", assure Muriel. Avec son salaire de 1.400 euros par mois, elle est obligée de surveiller de près chaque poste de dépenses incompressibles. Et c'est bien pour proposer une alternative que Free joue la carte de l'offre agressive, avec des tarifs six fois moins chers que ses concurrents.

Et les Martiniquais, eux aussi victimes de l'inflation, comptent bien profiter de cette concurrence. "L'essence coûte presque 2 € le litre. La nourriture coûte de plus en plus cher. Ça augmente chaque mois. Les prix des billets d'avion aussi. Donc si au moins on peut économiser sur le téléphone, c'est déjà ça", explique Véronique.

La qualité du réseau surveillée

Si certains consommateurs sont déjà convaincus, pas question pour d'autres de perdre en qualité. "Payer 10 euros par mois, c'est clairement une belle affaire. Mais il faut que le réseau soit bon, qu'on puisse capter partout en Martinique, sinon ça ne vaut pas le coup", souligne Steeve, père de famille, qui hésite encore à sauter le pas.

Mais, dans un territoire ou près de 30% de la population vit sous le seuil de pauvreté (1.102 euros par mois), l'arrivée de l'opérateur low-cost changera pour longtemps, la donne à Fort-de-France.