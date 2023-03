Arnaque sur Vinted : que faire si l'argent de votre compte a été volé ?

Cagnottes volées, RIB changés, comptes bloqués... Depuis plusieurs jours, de nombreux usagers de la plateforme de vente de seconde main Vinted ont découvert que l'argent dont ils disposaient sur leur cagnotte avait disparu. Jeudi, Le Parisien révélait que le porte-monnaie électronique de centaines d'utilisateurs avait été siphonné par des pirates. Mais comment faire si vous avez été piraté ?

L'argent détourné grâce à un changement de RIB

Si certains utilisateurs ont reçu un mail ou un SMS leur indiquant que des modifications de coordonnées étaient en cours sur leur compte, d'autres ne pouvaient même pas savoir que leur cagnotte était en train d'être dérobée. La méthode utilisée est assez classique : les hackeurs sont parvenus à modifier les coordonnées des victimes et ont tout simplement modifié le RIB, pour détourner l'argent vers leurs comptes, situés en Allemagne, au Luxembourg ou encore en Irlande, selon Le Parisien.

"Les informations de connexion utilisées (identifiants, mots de passe...) ont été obtenues à partir de données consultées ailleurs en dehors de la plateforme et non liées à Vinted", s'est défendue vendredi la plateforme. "En outre, nous pouvons confirmer que les détails de carte bancaire ne sont pas visibles dans leur intégralité en cas d'accès au compte", a-t-elle ajouté. Vinted a également bloqué les comptes des victimes au moment où les "accès frauduleux ont été constatés".

Ce vendredi, la plateforme a également affirmé avoir "maîtrisé" le problème, tout en assurant que les victimes "seront éligibles à une indemnisation en cas d'argent perdu sur leur porte-monnaie Vinted".

Que faire pour être dédommagé ou pour se protéger ?

Alors que Vinted compte 23 millions d'utilisateurs en France, comment savoir si son compte a été touché ? La première chose à faire est bien sûr de vérifier que le montant qui était dessus est toujours le même et que les coordonnées bancaires n'ont pas été modifiées. Si la cagnotte est remplie, il est également préférable de la vider, et d'éviter aussi de conserver une somme trop grande dessus. Et comme pour tout site, il ne faut pas hésiter à modifier régulièrement son mot de passe, et à en mettre un complexe à trouver.

De son côté, Vinted a annoncé avoir directement contacté les personnes concernées par le piratage, mais si ce n'est pas le cas, il est possible de joindre directement la plateforme.