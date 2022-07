Arnaque au terminal de paiement : des restaurateurs escroqués

L’addition pourrait être salée pour certains restaurateurs. La gendarmerie lance, sur les réseaux sociaux, un message de prévention concernant une arnaque qui se développe sur la côte méditerranéenne, en pleine période estivale : l'arnaque au terminal de paiement.

Pendant un moment d’inattention, le terminal de paiement par carte bancaire d’un restaurant est remplacé par celui d’un escroc. Résultat : l’argent des clients n’arrivent pas sur le compte des professionnels, mais sur celui du voleur.

Jean-Pierre Guillory est propriétaire de plusieurs établissements à Cannes. Il a mis plusieurs jours avant de se rendre compte du subterfuge. "L'une des deux machines à créditer les cartes bleues de la soirée et l'autre, non. Je n'étais pas plus surpris que ça, parce qu'il arrive que pour des problèmes de connexion, la machine ne crédite pas donc elle cumule les montants et on fait une manipulation pour ce qu'on appelle 'vider la machine'", explique-t-il.

Une escroquerie à plusieurs milliers d'euros

"Ensuite, j'ai reçu un mail de l'UMIH en nous disant de faire attention, qu'il y avait un système d'arnaque avec le remplacement des machines CB et là, j'ai enfin compris", se souvient-il.

Jean-Pierre Guillory a perdu plusieurs milliers d’euros. Avant que l’arnaque ne prenne de l’ampleur, Brice Sannac, président de l’UMIH, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, dans les Pyrénées-Orientales, donne quelques conseils. "Il faut bien connaître son numéro de TPE qui est imprimé sur chacun des tickets de carte bancaire. Ensuite, vous pouvez identifier votre TPE avec un autocollant qu'on ne peut pas reproduire et puis il faut être vigilant quotidiennement avec ses caisses."

Dans les Pyrénées-Orientales et les Alpes-Maritimes, une douzaine de restaurateurs auraient déjà été victimes de l’arnaque.