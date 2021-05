Après le confinement, l’Église compte sur la Pentecôte pour faire revenir les fidèles

Les fidèles vont-ils revenir à la messe pour le dimanche de Pentecôte, jour de fête religieuse pour les chrétiens ? Même avec le déconfinement, ce n’est pas certain. L’Église estime avoir perdu un tiers de ses fidèles durant le confinement printanier lié au Covid-19, après plus d'un an de restrictions variées.

Pour tous les paroissiens déjà peu assidus au rendez-vous dominical, la pandémie n’a fait que les éloigner encore davantage de l’Église. Même chose pour les personnes âgées qui, par peur d’être contaminées, ont plutôt suivi la messe dominicale à la télévision. "Je pense que le déconfinement progressif qui se vit dans la vie sociale va aussi se vivre dans la vie religieuse", se rassure le père de Woillemont, porte-parole de la conférence des évêques de France, au micro d’Europe 1.

Nouveau protocole sanitaire en place

Malgré la réouverture des lieux de culte, des règles sanitaires restent mises en place. "Un nouveau protocole sanitaire a été décidé depuis mercredi dernier. Nous pouvons occuper tous les rangs, mais toujours une place sur trois", détaille le père de Woillemont. "On va pouvoir accueillir davantage (de monde). Cela va sans doute aussi favoriser une plus grande participation", espère-t-il.

Les célébrations vont également reprendre. Le père de Woillemont explique par exemple qu’il y a plus de demandes de baptême en ce moment. Les mariages vont petit à petit être reprogrammés. Les confirmations vont aussi pouvoir être célébrées lors du dimanche de la Pentecôte, alors que ce n’était pas le cas l’an dernier. Environ 35.000 jeunes et quelques milliers d’adultes vont ainsi être confirmés.