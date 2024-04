Ancienne propriété de Louis de Funès, le parc du Château de Clermont de nouveau ouvert au public

"Et Louis passait par là, puis il longeait la Loire, descendait à Beaurivage et allait à la pêche". Le fameux Louis, que l'on imagine ici crapahuter dans la forêt, c'est bien le célèbre Louis de Funès. Nous sommes dans le vaste parc de la dernière demeure de l'acteur qui est même enterré dans la commune.

"Le but est de préserver, mais pas d'en faire un sanctuaire"

Si le château en question est aujourd'hui privé, les 40 hectares qui l'entourent ont bien failli connaître le même sort quand un acheteur s'est manifesté. Impensable pour l'association de Marylène Poul, "Sur les traces de Louis de Funès" : "Si la transaction avait été à son terme, il est clair qu'aujourd'hui, nous ne serions pas là".

Face à la pression locale, la vente est annulée et le parc finalement préempté par la SAFER des Pays de la Loire. La Société d'aménagement foncier d'établissement rural doit maintenant lancer un appel à candidatures auquel l'ONG, la WWF, devrait répondre. Une chose dont se félicite Philippe Morel, le maire du Cellier : "C'est une bonne solution pour les avoir rencontrés. Le but est de préserver, mais pas d'en faire un sanctuaire. C'est de pouvoir le laisser ouvert aux gens. Et c'est pour cela que je suis favorable à ce projet". La SAFER doit désormais élaborer un cahier des charges précis en lien avec le ministère de l'Agriculture.