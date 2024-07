Alpes-Maritimes : alors que les accidents mortels se sont multipliés sur les routes, les autorités renforcent les contrôles

Pour que les routes ne se transforment pas en morgues à ciel ouvert, cet été, il y aura beaucoup de gendarmes et policiers sur les différents axes des Alpes-Maritimes. Alors qu'il y a déjà eu huit morts sur les routes du département durant le mois de juin et que les vacanciers affluent dans la région pour le début des vacances d'été, les autorités veulent sensibiliser les automobilistes, voire les sanctionner si besoin.

"La situation ne peut pas durer. On ne peut pas l'accepter. Ce n'est pas une fatalité", insiste Benoît Hubert, directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes. "On va malheureusement devoir continuer à matraquer, pardonnez-moi le terme, parce que l'évolution des comportements n'est pas bonne. Bien souvent, il y a des victimes qui n'ont rien à voir avec ces comportements et qui payent le prix de ces accidents. Il y a avant tout une responsabilité individuelle de chacun."

"Ça devrait être aux conducteurs d'être responsables"

Au volant de sa camionnette, ce livreur fait chaque semaine des centaines de kilomètres. "Si ça peut éviter des accidents, pourquoi pas. Ça ne devrait pas être à la police de faire en sorte qu'il y ait moins d'accidents, ça devrait être aux conducteurs d'être responsables", regrette-t-il.

Sur la route, quotidiennement, ce chauffeur de taxi s'étonne de certains comportements. "Les gens s'agacent, les gens roulent un peu plus vite, les gens doublent par la droite... Après, c'est la responsabilité de tout le monde. Il faut de la courtoisie au volant", rappelle le conducteur.

Depuis le début de l'année, 26 personnes sont mortes sur les routes des Alpes-Maritimes avec une surreprésentation des deux roues.