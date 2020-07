Aller voir sa famille au Maghreb cet été, ce sera possible ou pas ?

A partir de ce jeudi, la France et les autres états membres de l'Union Européenne rouvrent leurs frontières à 14 pays. Dans cette liste, il y a par exemple le Canada, le Japon, la Thaïlande, ainsi que le Maghreb. Maroc, Algérie et Tunisie, trois pays où beaucoup de Français se rendent chaque été pour retrouver leur famille : environ cinq millions de Français sont originaires du Maghreb en France. Mais attention : c'est à chaque pays de décider s'ils autorisent - ou non - les Français à venir sur son sol. Et la situation est loin d'être claire.

"Un été sans Maroc, j'imagine pas quoi... Je pars au moins deux semaines et me dire que je ne vais pas pouvoir voir ma famille, ni mon deuxième pays, c'est un peu désespérant." Pour la première fois depuis 30 ans, Rachid ne verra peut-être pas le Maroc, le pays où l'attendent ses parents chaque été. Toujours aucune annonce du royaume sur la réouverture de ses frontières, probablement pas avant mi-juillet. "C'est un peu difficile d'y voir clair dans la mesure où il n'y a aucune info des autorités. Je me renseigne tous les jours et la seule chose que j'ai vu, c'est que les billets d'avion étaient disponibles en août. Après, est-ce qu'on pourra prendre l'avion.... Il n'y a rien de sûr donc on attend".

"On fait des sacrifices et on sait pas encore si on va avoir des vacances ensemble"

Pour l'Algérie - en revanche - les autorités ont été claires : les frontières resteront fermées jusqu'à la fin de la pandémie. Là-bas, les foyers de contamination se multiplient. Alors Malika a du dire adieu à ses trois semaines de vacances en famille et aux 1.500 euros déjà dépensé pour le ferry. "Ce sont les économies de toute une année. C'est le voyage qu'on prépare en famille. Bien sûr, on fait des sacrifices, c'est un sacré budget donc on sait pas encore si on va avoir des vacances ensemble cette année."

Pour l'instant, les vacances ne seront possibles qu'en Tunisie. Mais pour y entrer, les contraintes sont lourdes. Les voyageurs devront présenter un test négatif avant le départ et s'auto-confiner au moins six jours dès leur arrivée.