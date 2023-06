Alexandre Chombeau lance l'application diététique NutriVize

Europe 1 n'a pas participé à la rédaction de cet article

En se lançant dans un régime, chacun a ses objectifs : perdre du poids, prendre de la masse, gérer une grossesse, appréhender une transition alimentaire, comprendre la nutrition médicale, se tourner vers une nourriture sportive… Alexandre Chombeau, expert de l’entrepreneuriat digital, rend la santé et la diététique accessibles au plus grand nombre grâce au lancement d’une nouvelle application : NutriVize. Une plateforme donnant accès à des diététiciens diplômés, avec un accompagnement personnalisé en fonction des différents besoins.

La diététique en ligne accessible à tous

Fort d’un riche parcours académique et entrepreneurial, Alexandre Chombeau a décidé de moderniser la diététique en ligne. Cet expert de l’entrepreneuriat digital a constaté que la crise sanitaire avait renforcé le besoin d’accompagnement des individus en ligne, puisque les contacts directs étaient devenus compliqués. Avec l’application NutriVize, il a donc décidé de miser sur l’humain tout en démocratisant l’accès à la santé. Son objectif est de rendre la diététique en ligne accessible à tous. Pour cela, des diététiciens et nutritionnistes diplômés proposent un accompagnement adapté aux différentes demandes. Gérer un diabète ? Retrouver une silhouette svelte ? Chaque besoin a sa solution.

Avancer bien accompagné

NutriVize part du principe que la santé de chacun mérite une expertise humaine. Adieu les programmes automatisés, le suivi diététique est ici assuré par des professionnels de la nutrition qui appliquent la méthode développée par NutriVize.

On le sait, un régime représente un véritable défi, et certains obstacles peuvent vite paraître insurmontables. L’idée est donc de faciliter les démarches et les échanges avec le diététicien : il est consultable directement via une messagerie sur l’application, sans prise de rendez-vous, pour mieux s’adapter aux contraintes de chacun. Par ailleurs, le suivi diététique proposé par NutriVize est remboursé par la plupart des mutuelles.

Un nouveau système de notation alimentaire : le DietScore

Avant de se lancer dans un régime, autant savoir d’où l’on part et où se situent les perspectives d’amélioration. NutriVize a donc développé un système de notation pour évaluer la qualité de son alimentation. Pendant une période donnée, il faut donc noter son alimentation sur une échelle de 1 à 100. L’idée est d’avoir une visibilité sur l’évolution du régime, et de mieux adopter et suivre de nouvelles habitudes alimentaires. Ce DietScore évolue avec le temps et permet de mesurer les progrès accomplis.

Atteindre son objectif étape par étape

Pas question de se lancer dans un régime qui ne serait pas adapté ! Tout commence par un questionnaire à remplir pour en savoir plus sur le mode de vie de la personne, ses habitudes alimentaires, son environnement… Vient ensuite le calcul du DietScore, puis la création du Feed. L’idée est de prendre tous les jours des photos de chaque repas : voir concrètement ce que l’on mange permet de prendre du recul et de déclencher des prises de conscience sur certaines habitudes ou sur des progrès.

Le diététicien est présent à chaque étape et propose des défis stimulants, donne des conseils ou des encouragements en cas de baisse de motivation. Ce suivi dure jusqu’à l’atteinte de l’objectif de départ.