Alex Batty, le jeune Britannique retrouvé près de Toulouse rapatrié vers Londres en fin d'après-midi

Alex Batty, l'adolescent britannique disparu depuis six ans et retrouvé cette semaine en France, sera rapatrié vers le Royaume-Uni samedi "en fin d'après-midi", a indiqué à l'AFP le procureur adjoint de Toulouse. Il décollera de Toulouse pour Londres et "sera accompagné par des membres des services de la police britannique", a précisé le magistrat, Antoine Leroy. Il sera alors rendu à sa grand-mère maternelle, à laquelle la justice britannique avait confié sa garde avant que sa mère ne l'enlève en 2017 à l'occasion de vacances en Espagne.

Le jeune homme en bonne santé

Le jeune homme, qui menait depuis six ans une vie "nomade" au sein d'une communauté "spirituelle", a été retrouvé en pleine nuit par un chauffeur-livreur alors qu'il s'était échappé et marchait le long d'une route depuis quatre jours, avait précisé le procureur adjoint lors d'une conférence de presse vendredi soir. Il est en bonne santé, semble être d'une "intelligence vive" et ne paraît pas avoir subi de sévices au cours des six années qu'a duré son enlèvement.

La mère, introuvable à ce jour, pourrait être actuellement en Finlande, avait indiqué Antoine Leroy.