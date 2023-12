Un jeune Britannique de 17 ans retrouvé près de Toulouse six ans après sa disparition

Un jeune Britannique de 17 ans, Alex Batty, disparu en 2017 à l'âge de 11 ans, vient d'être retrouvé en France, près de Toulouse, et devrait regagner son pays prochainement, a-t-on appris jeudi auprès du parquet. "On confirme l'identité (d'Alex Batty). Maintenant il va rentrer en Grande-Bretagne", a déclaré à l'AFP le parquet de Toulouse, confirmant une information de la BBC et du quotidien La Dépêche du Midi.

De son côté, la police du Grand Manchester, dans le nord-ouest de l'Angleterre, d'où est originaire le garçon, a indiqué dans un communiqué être en contact avec les autorités françaises pour obtenir des précisions. "C'est une recherche complexe et longue. Il est nécessaire de mener des investigations supplémentaires", a précisé un porte-parole de la police du Grand Manchester.

Le jeune homme n'a pas subi de mauvais traitement

D'après la BBC, qui cite une source policière, le jeune homme, qui est en bonne santé, a affirmé ne pas avoir subi de mauvais traitements. Il avait disparu à l'étranger lors de vacances avec sa mère et son grand-père, rappelle le média britannique.

Sa grand-mère, qui en avait la garde, avait déclaré à la BBC en 2018 qu'elle pensait que la mère d'Alex et le grand-père l'avaient emmené vivre dans une "communauté spirituelle" au Maroc. Selon elle, ils ne souhaitaient pas que l'adolescent aille à l'école et cherchaient un mode de vie alternatif.