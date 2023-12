Alex Batty retrouvé près de Toulouse : ce qu’il faut retenir de la conférence de presse du procureur

Alex Batty, l'adolescent britannique retrouvé cette semaine en France six ans après sa disparition, sera rapatrié ce week-end en Angleterre et rendu à la garde de sa grand-mère samedi ou dimanche, a annoncé vendredi l'adjoint au procureur de la République de Toulouse. "Il va être rendu à sa grand-mère maternelle demain (samedi) ou après-demain (dimanche) au plus tard", a détaillé lors d'une conférence de presse le magistrat Antoine Leroy, qui a été en contact avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne en France afin d'organiser au mieux ce rapatriement.

La grand-mère du jeune homme souffrant d'un handicap, il la retrouvera directement en Angleterre et quittera la France depuis Toulouse ou Bordeaux, où se trouve le consulat britannique. Deux gendarmes ayant recueilli les premières déclarations de l'adolescent étaient présents à la conférence de presse.

Le "périple" du jeune homme, de l'Espagne aux Pyrénées françaises

Antoine Leroy a décrit le "périple" d'Alex Batty, de sa mère Melanie Batty et de son grand-père David Batty, passés par l'Espagne puis le Maroc, avant de rejoindre les Pyrénées françaises où, selon les enquêteurs, ils auraient séjourné dans les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Ariège. Pendant six ans, dont deux en France, il a vécu une vie "nomade" au sein d'une communauté "spirituelle", ne restant jamais plus de quelques mois au même endroit, a décrit le procureur adjoint.

Si le jeune homme n'a évoqué devant les enquêteurs aucune violence physique au cours des six ans qu'a duré son enlèvement, il a en revanche "indiqué avoir subi des agressions sexuelles quand il était petit", à l'âge de "cinq ou six ans (...) au sein de sa famille, sans en dire plus", a noté Antoine Leroy.

Découvert en pleine nuit au bord d'une route

Alex Batty, décrit par le procureur adjoint comme étant d'une "intelligence vive, très calme", aurait décidé de s'échapper après que sa mère lui a annoncé son intention de rallier la Finlande, où elle se trouve "probablement désormais", sans le grand-père, qui serait mort il y a six mois.

L'adolescent, qui ne parle qu'anglais, a marché pendant quatre nuits, en direction de Toulouse, avant d'être découvert à 3 heures du matin mercredi, selon le magistrat, par un jeune livreur qui l'a amené à la gendarmerie de Saint-Félix Lauragais, d'où il a été confié à la brigade des recherches à Villefranche de Lauragais.

Si la seule enquête judiciaire ouverte dans cette affaire est aux mains de la justice britannique, la justice français va désormais "essayer de reconstituer le parcours de ce jeune en France", a conclu l'adjoint du procureur.