Aides, remboursements, contrôles... Comment le gouvernement va mettre en place les mesures promises aux agriculteurs

Après les promesses du gouvernement, les agriculteurs attendent des actes, et vite. Les présidents de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs ont prévenu qu’ils n’hésiteront pas à relancer les blocages si les mesures annoncées ne sont pas mises en place. Mais quel est le calendrier ? Et, concrètement, quand ces mesures vont-elles être appliquées ?

Le Salon de l'Agriculture en ligne de mire

Certaines le sont déjà : la hausse de la fiscalité sur le gazole non routier (GNR) est bel et bien abandonnée. Les contrôles annoncés par le ministre de l’Economie auprès des industriels et des distributeurs ont également débuté. D’autres mesures vont entrer en vigueur dans les prochaines semaines. C’est le cas du versement des dernières aides issues de la PAC de 2023, d’ici au 15 mars. Leur versement a commencé en octobre, rappelle Xavier Hollandts, professeur à Kedge Business School et spécialiste des questions agricoles.

"On assite très souvent à un décalage qui peut s’étaler jusqu’à un an, un an et demi pour le versement de ces fameuses aides. Et donc l’engagement du gouvernement à accélérer est un signal très fort et très positif. On estime en moyenne que 70 à 75% des revenus d’une exploitation agricole dépendent de ces aides-là ", souligne-t-il. Enfin, plusieurs mesures ne seront pas appliquées avant cet été, comme le fonds de 150 millions d’euros en soutien aux éleveurs par exemple. En tout cas, il faudra au moins que les bases soient posées d’ici au Salon de l’Agriculture dans trois semaines, avec des avancées concrètes sur le terrain de la simplification. Sinon, la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs pourraient bien relancer les blocages.