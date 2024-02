Crise agricole : ces agriculteurs criblés de dettes qui peinent à trouver des repreneurs

Assurer le renouvellement des générations d’agriculteurs, c’est l’une des promesses du gouvernement. Une ambition de taille car les agriculteurs sont nombreux à ne pas trouver de repreneurs. Les transmissions d’exploitations peuvent prendre jusqu’à 10 ans si tant qu’un successeur soit trouvé. Rolland Moissette, 53 ans, était producteur de lait. À contre-cœur, il a pris la décision de vendre ses 100 hectares d’exploitation. Mais aucun candidat ne s’est présenté pour reprendre le flambeau. Europe 1 est allée à sa rencontre à Lavau dans le département de l’Yonne.

"Je n'ai aucune piste, aucune visite, rien"

"Là, on est devant la partie qui était alimentation et logement. C'est tout vide, c'est comme ça. Il n'y a plus rien", déplore le producteur de lait. Dans l'étable, il ne reste que le foin. Rolland, agriculteur depuis 30 ans, a vendu toutes ses vaches l'an dernier. "Je me suis battu, mais aujourd'hui, je jette l'éponge", admet-il au micro d'Europe 1. Criblé de dettes, 600.000 euros d'emprunt non remboursés, Rolland a décidé de céder son exploitation l'été dernier, mais aucun repreneur ne toque à sa porte. "Moi, je ne vois pas économiquement, dans les conditions actuelles, comment quelqu'un pourrait acheter et continuer à travailler. Pour moi, c'est impossible. Impossible. Aujourd'hui, je n'ai aucune piste, aucune visite, rien", s'inquiète le producteur.

Et le temps presse, il se donne un an pour trouver un successeur. "Aujourd'hui, si je n'arrive pas à céder et si je ne trouve personne, ce sera une liquidation comme une entreprise lambda. Ce n'était pas prévu comme ça, mais bon, le but c'était d'aller jusqu'à la retraite ici", affirme-t-il, les larmes aux yeux. À 53 ans, Rolland va devoir changer de métier, abandonner sa ferme, sa maison et 25 ans de souvenirs. Sur le canton de Saint-Fargeau, là où exerce Rolland, il ne reste qu’un producteur de lait. Depuis 30 ans, six agriculteurs ont arrêté leur activité laitière sans trouver de repreneur.