Colère des agriculteurs : sur le chemin du retour, l'élan populaire ne faiblit pas dans le convoi d'Agen

Le but initial de la mobilisation des agriculteurs d'Agen - bloquer le marché de Rungis - n'a peut-être pas été atteint, mais l'élan populaire n'est pas démenti sur le trajet du retour. Dans chaque village traversé, des dizaines, même des centaines de personnes saluent le passage des tracteurs avec des olas, des signes d'encouragement et parfois des coups de klaxon.

"On ne les oubliera pas"

Au passage du convoi à Salbris, en Sologne, Marc, accoudé à son portail, ne voulait pas rater ce moment : "On les a déjà soutenus avant-hier soir quand ils sont passés. C'est un cortège impressionnant sur une petite route comme ça. C'était important de les soutenir. Ils n'ont pas de salaire à la fin du mois, on les laisse tomber, on ne s'en occupe pas. C'est quand même un patrimoine français".

Même sur l'autoroute, les agriculteurs continuent d'être acclamés par les automobilistes qu'ils croisent dans l'autre sens de circulation, mais également sur les ponts où les riverains se sont regroupés. Cette ferveur les accompagne depuis leur départ d'Agen et leur regonfle le moral en ce jour de retour : "On a eu un accueil extraordinaire et fabuleux tout au long de notre périple", explique Didier, membre du convoi. "Ils sont venus en famille pour nous apporter à manger, alors qu'on les embêtait en bloquant leur pont. On ne les oubliera pas et je pense qu'ils n'oublieront pas le convoi d'Agen".

Le convoi fait étape ce vendredi soir à Limoges. Certains ont décidé de continuer de rouler pour rejoindre leur ferme dans la nuit. Les autres reprendront la route demain, toujours dans leur tracteur, à une vitesse maximale de 40km/h.