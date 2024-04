Agression à Bordeaux : l'un des policiers présent sur place raconte le récit de l'intervention

L'agression au couteau, qui a fait un mort et un blessé mercredi soir à Bordeaux, est consécutive à un différend sur la consommation d'alcool entre les victimes et l'assaillant abattu par des policiers qui leur reprochait de boire pendant l'Aïd, a confirmé jeudi le parquet. L'auteur des faits serait d'origine afghane et âgé de 25 ans selon des premiers éléments de la base de données européennes des demandeurs d'asile restant à vérifier.

Selon une autre source du dossier, l'homme, dont l'identification est toujours en cours, a obtenu le droit d'asile en 2021. Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour "meurtre" et "tentative de meurtre", l'autre pour examiner les circonstances dans lesquelles le tir policier a été réalisé.

"Il fonce sur mon collègue avec le couteau"

Bruno Vincedon, un des policiers qui était en patrouille non loin du lieu de l'attaque, témoigne pour Europe 1 : "Quand on descend de notre véhicule, on entend les coups de feu de notre collègue faisant feu et on voit le mec s'effondrer à terre. Au départ, on part sur un assaillant qui donne plusieurs coups de couteau à plusieurs personnes sur un assaillant en fuite".

"On avait déjà deux victimes et rien nous disait que l'individu n'allait pas en faire d'autres. Et quand mon collègue intervient, il est face à l'individu qui a pris le temps de se dissimuler visage. Et malgré les injonctions que lui fait le collègue de jeter son arme, l'individu fonce sur mon collègue avec le couteau. Il n'y a pas de routine à la police. Il faut qu'on reste toujours vigilant. On est là pour protéger la population française, quelle qu'elle soit", conclut-il.