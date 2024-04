«Il n'y avait pas de cris, pas de gens qui couraient partout» : deux témoins racontent l'agression au couteau à Bordeaux

Un homme suspecté d'avoir poignardé mercredi soir deux personnes sur les quais de Bordeaux, dont une mortellement, a été tué par des policiers alors qu'il tentait de s'enfuir, une agression au motif encore mal défini. "La piste terroriste semble désormais totalement écartée", a toutefois indiqué à l'AFP une source policière. "Il semble que le point de départ soit un différend lié à la consommation d'alcool des deux victimes de coup de couteau". Abigaïl et Salomé ont été témoins de la scène.

"On n'aurait jamais imaginé ça en pleine journée"

"Je dis à mon ami 'tiens, il y a un monsieur qui se fait plaquer violemment au sol'. Nous, on en rigole, on se dit qu'il y a encore des gens qui sont en train de se battre. Et puis quelques minutes après, mon ami voit quelqu'un tomber dans les bras de quelqu'un d'autre. Très rapidement, il y a un mouvement de foule qui se créé autour et les pompiers sont arrivés. Ils commencent à masser, malheureusement... Puis, on voit le drap blanc sorti", racontent-elles.

C'est seulement dans la soirée que les deux jeunes femmes apprennent, par le bouche-à-oreille, qu'il s'agit de coups de couteau. "On a appris que l'assaillant était décédé à côté du pont de pierre. On n'aurait jamais imaginé ça en pleine journée, il était 19h30, il faisait jour... Il n'y avait pas de cris, pas de gens qui couraient partout, ça avait vraiment l'air isolé. Nous, on avait la chance ou la malchance d'être vraiment juste en face et de voir ça. À aucun moment, on s'est dit que quelque chose de plus gros se passait", soupirent-elles.

L'identité de l'agresseur inconnue

Les victimes sont de nationalité algérienne. La personne décédée est âgée d'une trentaine d'année, celle blessée d'une vingtaine d'années, a-t-on précisé de source policière. Il n'y a "plus d'inquiétude" concernant son pronostic vital. L'identité de l'agresseur n'est pour l'instant pas encore connue, selon des sources policières. Une enquête judiciaire est en cours. Le secteur restera bouclé par les forces de l'ordre le temps nécessaire.