Adolescents touchés par la foudre dans le Pas-de-Calais : "On a vu nos deux amis s'effondrer"

RÉACTION

Dans le département du Pas-de-Calais, placé en vigilance orange orage mardi, la foudre est tombée sur un terrain de sport, faisant plusieurs victimes. Deux des adolescents qui s'entraînaient ne se sont pas relevés après le choc. L'un d'eux a été évacué après avoir fait un arrêt cardiaque. Son pronostic vital était engagé mardi soir. Après cet incident, les parents expriment leur inquiétude.

"On a vu nos deux amis s'effondrer"

À 18h20 mardi, il pleuvait à peine lorsque la foudre a frappé le terrain de Saint-Nicolas-lez-Arras, touchant 24 adolescents de 13 à 15 ans. Certains d'entre eux sont restés au sol sous le regard inquiet de leurs coéquipiers. "Il pleuvait un tout petit peu et c'est arrivé d'un seul coup sur le stade", confie l'un d'entre eux au micro d'Europe 1. "On a commencé à courir et notre entraîneur nous a dit de partir. On a vu deux de nos amis s'effondrer." Un autre jeune joueur raconte que "son T-shirt était déchiré et ses lèvres étaient toutes bleues."

Un jeune dans un état grave

Un jeune de 13 ans a été réanimé par le SAMU après avoir fait un arrêt cardiaque. Il a été transféré dans un état grave au CHRU de Lille. Un autre jeune, "est sérieusement blessé" mais "dans un état stationnaire", a précisé la préfecture du Pas-de-Calais mardi. "Huit autres jeunes, ainsi que leur éducateur sont sous surveillance médicale" et "14 ont été choqués mais sont hors de danger", a-t-elle ajouté.

"Rien ne laissait entrevoir quoique ce soit. Ils étaient une vingtaine avec leur entraîneur, deux d'entre eux sont restés au sol. Une maman, qui est infirmière, s'est précipitée pour réanimer des jeunes", a déclaré Alain Cayet, maire de Saint-Nicolas-lez-Arras.

Des parents regrettent un drame qui aurait pu être évité

À la sortie de l'hôpital, les parents s'interrogent. "L'alerte était réelle, la preuve est là puisqu'on a des enfants à l'hôpital pour un entraînement qui aurait pu être évité et reporté à la semaine prochaine", regrette la mère de l'un des jeunes joueurs. "Lorsqu'il y a un orage, on se met à l'abri, on ne reste pas sur le terrain. Les enfants ne sont pas conscients du danger mais les adultes oui. Je pense que le problème vient de là." Une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer d'éventuelles responsabilités. Une cellule d'urgence médico-psychologique va être mise en place.