Acte 21 des gilets jaunes : 6.300 manifestants en France à 14h, dont 3.100 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur

Les manifestations des "gilets jaunes" en France ont rassemblé 6.300 personnes à 14 heures, dont 3.100 à Paris, lors du 21e samedi consécutif de mobilisation, selon un décompte du ministère de l'Intérieur.

Ils étaient 5.600 manifestants la semaine dernière à 14H00, dont 1.800 à Paris, toujours selon l'Intérieur. A 16h30, la Préfecture de police de Paris recensait 28 interpellations, 10.278 contrôles préventifs et sept verbalisations dans le périmètre interdit à Paris.

Le principal cortège parisien, parti de la place de la République, est arrivé vers 17 heures à l'ouest, pour dénoncer "l'art de l'optimisation fiscale". Quelques manifestants ont brièvement tenté de descendre sur le périphérique, avant d'être rapidement repoussés par les forces de l'ordre à l'aide de tirs de gaz lacrymogènes.

Deux cortèges à Paris. L'appel à cette manifestation avait été relayé notamment par Eric Drouet, l'une des figures du mouvement. Ce chauffeur routier a été verbalisé samedi matin à proximité des Champs-Elysées pour "participation à une manifestation interdite", selon une source policière. Une amende "due à ma notoriété et ma présence sur les Champs", a-t-il affirmé sur Facebook, dénonçant une "blague douteuse".

L'autre cortège parisien, au parcours déclaré comme le premier, était composé d'une centaine de personnes selon l'AFP, de 400 personnes selon une organisatrice Sophie Tissier. Il a rejoint dans le calme le bassin de la Villette, au nord-est, depuis la gare Montparnasse.

Des heurts à Rouen. Des rassemblements étaient également prévus un peu partout en France. A Rouen, où un appel à un rassemblement national a été lancé, environ un millier de personnes ont manifesté dans une ambiance plus tendue. Des échauffourées se sont déroulées entre CRS et manifestants cagoulés et vêtus de noirs, des poubelles ont été brûlées, du mobilier urbain dégradé, un engin de chantier incendié. Les CRS ont tiré des grenades lacrymogènes pour empêcher les "gilets jaunes" d'entrer dans le centre interdit à la manifestation.