Accident du travail : pourquoi son nombre est-il en hausse chez les femmes ?

Une récente étude de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact) qui dénonce les limites des politiques de prévention montre que ces 20 dernières années, les accidents du travail ont nettement baissé chez les hommes tout en inscrivant une forte progression chez les femmes. En effet, le nombre d’accidents de travail chez ces dernières a augmenté de 42%, alors qu’il a baissé de 27% chez les hommes.

Épuisement au travail

Entre les matinées passées dehors dans les cultures, et les manipulations parfois risquées en laboratoire, Marie a fait l’expérience d’un stage de fin d’études éprouvant. L’épuisement est vite arrivé et avec lui, un accident. "Le 20 mai 2022, je me suis brûlée avec de l'acide nitrique concentré sur l'avant-bras", se souvient-elle au micro d'Europe 1. "Quand je faisais mes manipulations au laboratoire, j'ai pris le mauvais acide, de l'acide concentré à 65%. Je me suis rendu compte à ce moment-là que je m'étais trompée et j'ai donc remis cet acide dans son flacon. Je n'ai pas vu de gouttes couler, mais j'ai senti ensuite une brûlure".

Finalement, plus de peur que de mal, cette brûlure ne lui a pas valu d’arrêt, seulement des soins à appliquer sur la peau pendant une semaine. Mais ces accidents sur le lieu de travail sont de plus en plus fréquents chez les femmes. Philippe Tréhou, médecin dans la région lilloise, l’a bien constaté.

Des emplois physiques et presque exclusivement féminins

"En tête, j'ai des accidents de travail pour des femmes qui travaillent à la chaîne, comme dans une usine de parfums qui fait de l'embouteillage de parfums. Ce sont des emplois pratiquement exclusivement féminins", explique-t-il sur Europe 1.

"On a vu se développer depuis de nombreuses années des emplois d'aide à domicile, d'aide à la personne qui n'existaient pas auparavant. Et ces emplois, malheureusement, sont des emplois assez physiques avec des manutentions de personnes âgées". Dorénavant, les femmes représentent plus d’un tiers des accidents du travail.