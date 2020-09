"Certains sont au bord de la crise de nerfs" : le Gard à nouveau frappé par les inondations

REPORTAGE

Des pluies diluviennes se sont abattues samedi sur le massif des Cévennes et une automobiliste était toujours portée disparue dimanche, mais la vigilance rouge a été levée par Météo France pour le département du Gard. "La situation évolue favorablement pour la plupart des cours d'eau du département", a précisé la préfecture dans un communiqué publié après une deuxième vague de précipitations, plus limitée, dans la soirée. Toutefois, des centaines de personnes ont été évacuées à Anduze : plus de 650 pompiers ont été mobilisés, appuyés par cinq hélicoptères.

"Certains sont au bord de la crise de nerfs tellement c'est éprouvant"

"Il doit y avoir au moins de 50 centimètres de boue sur les parkings. Il y a beaucoup à nettoyer", déplore Daniel, qui n'en peut plus. Il y a trois mois déjà, une autre montée des eaux mettait à mal le département. "Là c'est rentré carrément dans le centre-ville. Le gymnase qui a été touché, le Super U aussi", raconte-t-il au micro d'Europe 1. "Maintenant, il y en a qui sont au bord de la crise de nerfs tellement c'est éprouvant", abonde Véronique.

Arrivée de la crue à #Anduze dans le #Gard comme une vague



Crédit vidéo : @MeteoLanguedocpic.twitter.com/ziv3asKjf2 — Météo Languedoc (@MeteoLanguedoc) September 19, 2020

"Il faut se retrousser les manches et nettoyer pour que la vie reprenne son cours"

Ce dimanche, avant que la pluie tombe de nouveau dans la journée, une importante opération de nettoyage va être organisée. "Comme il y a une bonne épaisseur de boue et de limon, il va falloir le faire avec prudence. Il peut y avoir des trous dans les routes et des ponts qui peuvent par conséquent être endommagés. Mais bon, il faut se retrousser les manches et nettoyer pour que la vie reprenne son cours", explique la maire d'Anduze, Geneviève Blanc.

À Saint-Jean-du-Gard, le niveau du Gardon, identique à celui enregistré lors des fortes pluies de 2002, a provoqué l'inondation des casernes des pompiers et de la gendarmerie. Les épisodes cévenols se produisent en général à l'automne, quand la mer Méditerranée est la plus chaude, favorisant alors une forte évaporation. Ces masses d'air chaud, humide et instable remontent vers le nord provoquant de fortes pluies. Samedi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili ont annoncé qu'ils se rendraient ce dimanche dans le Gard.