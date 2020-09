Une femme portée disparue dans le Gard : "La voiture est partie dans le courant"

REPORTAGE

Des pluie diluviennes se sont abattues sur le Languedoc et une personne est portée disparue dans le Gard, placé en vigilance rouge samedi par Météo France qui met en garde contre une deuxième vague en fin de journée. "Des cumuls exceptionnels sont en cours sur le nord-ouest du Gard" et une "crue majeure" en cours également sur le Gardon d'Anduze, écrivait dans son bulletin samedi en début d'après-midi Météo-France.

Les très fortes pluies ont causé la disparition d'une personne, encore activement recherchée à l'heure actuelle. Il s'agit d'une infirmière surprise par la montée des eaux alors qu'elle était au volant de sa voiture, à Saint-André-de-Majencoules. L'épisode est d'une violence exceptionnelle, comme en témoigne le maire de la commune qui commente l'accident : "Il y avait un mètre d'eau sur la route, la voiture a flotté et est partie dans le courant".

Les hélicoptères bloqués au sol

Arrivée de la crue à #Anduze dans le #Gard comme une vague



Dans la matinée, les fortes pluies ont conduit à l'inondation de routes départementales et les habitants ont été invités à rester chez eux. Deux sauvetages ont été réalisés par hélicoptère et trois par moyen terrestre, selon les pompiers de ce département. Quelque 200 personnes ont été mises en sécurité sur la commune de Valleraugue et autant à Saint-Jean-du Gard. Plus de 300 sapeurs-pompiers sont mobilisés.

Pour autant, les conditions météorologiques se détériorent et les hélicoptères "ne peuvent plus voler", a expliqué le maire de Saint-André-de-Majencoules Christophe Boisson. Les recherches de la femme disparue sont pour l'heure interrompues "en espérant qu'elles puissent reprendre avant la tombée de la nuit", expliquait le maire de la commune. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé samedi dans un tweet qu'il se rendrait dimanche après-midi dans ce département.