Abaisser l'âge du permis de conduire ? Une mesure qui divise même les jeunes

Le gouvernement envisage d'abaisser l'âge légal pour passer l'examen 17 ans et peut-être même 16 ans. Un geste pour les jeunes, notamment ceux qui habitent loin des centres-villes. Mais avoir le permis avant le bac, est-ce que c'est bien sérieux? À Villeneuve-d'Ascq, les avis sont partagés.

Devant ce lycée, à la sortie des cours, c'est le défilé des scooters et des voitures sans permis. Abaisser l'âge légal pour prendre le volant à 17, voire 16 ans ? Les élèves ont des avis partagés. "Ça peut être sympa de pouvoir conduire plus jeune, pour aller à l'école, c'est pratique", se réjouit l'un d'entre eux. "Déjà à 18 ans, on est à la limite de la responsabilité, alors à 17 ou 16 ans, ce sera encore pire", estime une autre.

Juste à côté, les parents sont pour la plupart sur la réserve. "Si c'est bien fait et bien encadré, pourquoi pas. Maintenant, si on donne le permis à des personnes de 16 ans, sans l'encadrement qui va avec, ça va poser de gros soucis", s'inquiète le père d'un lycéen.

Plus besoin de 20 heures de cours minimum ?

L'objectif de cette mesure est d'aider les jeunes éloignés des centres-villes et également de diminuer le coût du permis : la durée minimale de 20 heures de cours pratiques exigées pourrait être supprimée.

Une très mauvaise idée selon Eric Gravier, gérant d'auto-école : "Je trouve que c'est un suicide collectif de la sécurité routière. C'est quasiment impossible d'arriver à former quelqu'un en toute sécurité en moins de 20 heures". Et le risque, insiste-t-il, est de voir débarquer des jeunes de 16 ans immatures et pressés de conduire.