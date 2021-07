À quoi ressemble l’application des professionnels pour vérifier le pass sanitaire ?

DÉCRYPTAGE

Théâtres, cinémas, musées, parcs d'attractions, festivals, salles de concerts… Dès mercredi, il faudra montrer patte blanche pour rentrer dans les lieux de loisirs accueillant plus de 50 personnes. Début août, le pass sanitaire sera étendu aux cafés, bars et restaurants, aux centres commerciaux, aux hôpitaux, aux maisons de retraite et aux transports longue distance. Pour les gérants de ces établissements, il va falloir contrôler chaque pass. Et ce, au moyen d’une application : un dérivé de TousAntiCovid.

Une application pour scanner les QR codes

L’application TousAntiCovid Verif est également pilotée par le gouvernement. Elle est disponible gratuitement sur l’App Store et le Google Play Store. N’importe qui peut la télécharger, pas besoin de créer de compte ou de justifier son identité. Et elle n’a qu’une seule fonctionnalité : scanner le QR code des pass sanitaires.

Elle est très simple à utiliser. Une fois installée, il suffit d’appuyer sur l’unique case qui s’affiche à l’écran, à savoir "scanner un QR code", et d’autoriser l’accès à l’appareil photo du téléphone. Et voilà, vous pouvez maintenant scanner un QR code sur l’application TousAntiCovid du client ou bien, s’il n’a pas l’application, sur son certificat de vaccination papier.

Quelles sont les données personnelles transmissibles ?

Au niveau des données personnelles, pas d’inquiétudes ! Les seules informations qui s’affichent sont le nom, la date de naissance et l’état du pass de la personne (valide ou non). Dans le cas où il est valide, il n’y a pas de détails. Il est impossible de savoir si c’est parce que la personne est vaccinée ou si elle a juste fait un test PCR.

Quant au nom et à la date de naissance, ils servent à éviter les fraudes. Les personnes chargées de contrôler les pass sanitaires à l’entrée des établissements sont invitées à doubler le scan avec une vérification d’une pièce d’identité. Normalement, ce genre de contrôle est une prérogative des forces de l’ordre. Mais le Conseil d’État a validé cette extension exceptionnelle dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus.