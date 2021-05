A quelques semaines du grand oral, les élèves de Terminale révisent une dernière fois

Pour les élèves de Terminale, c'est la dernière ligne droite. Les épreuves du Baccalauréat se dérouleront à partir du 17 juin, dans moins trois semaines. Outre l'épreuve de philosophie ou de physique-chimie, les étudiants devront passer le grand oral, une nouvelle épreuve qui compte pour 10% de la note finale. Les lycéens doivent présenter devant deux enseignants pendant cinq minutes deux questions qu'ils préparent et qui doivent porter sur leur spécialité. Une discussion de 10 à 15 minutes aura lieu ensuite avec le candidat pour approfondir le sujet et aborder la question de l'orientation.

Dans le lycée Charlotte Perriand, à Genech, à quelques kilomètres de Lille dans le Nord, un grand oral blanc a été organisé par le corps enseignant pour aider les étudiants à appréhender l'épreuve. "C'est tout nouveau et on n'a pas forcément de recul sur la chose. Surtout que l'écrit, on maîtrise beaucoup plus puisqu'on a nos connaissances, un plan, alors qu'à l'oral, c'est plus compliqué", souligne Albane, une lycéenne, au micro d'Europe 1.

Garder son calme

L'épreuve est jugée très stressante pour les élèves, pas toujours à l'aise à l'oral et déjà perturbés par la crise sanitaire. "Le grand oral nous a permis de découvrir des élèves sous un nouvel angle, une nouvelle facette", juge un des professeurs de physique-chimie de l'établissement, Ludovic Kosior. "Certains de mes élèves avaient des difficultés en physique mais l'oral permettait d'aborder des sujets et de les réintégrer au cours différemment."

Si Ludovic Kosior est favorable à ce test, certains enseignants et élèves sont contre, à l'image de l'Union Nationale Lycéenne (UNL), qui dénonce une épreuve "dénuée de sens". Malgré ces critiques, le grand oral se tiendra du 21 juin au 2 juillet prochain. Il ne reste plus qu'aux élèves à garder leur calme, souffler et... ne pas parler trop vite durant l'épreuve.