A quel âge l'enfant doit-il abandonner sa tétine ?

Une fois l'habitude prise, difficile d'y mettre un terme. Même en grandissant, beaucoup de jeunes enfants ont du mal à abandonner leur tétine, un objet rassurant qui les aide parfois à s'endormir. Le docteur Jimmy Mohamed conseille toutefois de pousser son enfant à la mettre de côté avant son entrée à l'école maternelle. Il donne quelques conseils pour y parvenir mercredi dans Sans rendez-vous sur Europe 1.

Même si certaines écoles maternelles autorisent les enfants à garder leur tétine, il est bon de profiter de cette étape pour la mettre de côté, si ce n'est pas déjà fait. À 3 ans, un enfant n’a plus besoin de tétine car il n'a plus le même besoin de succion qu’un nouveau né. En le laissant continuant à l’utiliser, on va plutôt l'infantiliser. Et puis il ne faut pas oublier que la tétine peut entrainer à terme certains problèmes de santé.

Des problèmes de sommeil, de dents et d'hygiène

Si l’enfant a l'habitude de s'endormir avec, il a sans doute du mal à faire sans. Sauf que s'il se réveille et qu’il n’a plus sa tétine en bouche, il se mettra à pleurer. Cela va perturber son cycle de sommeil et ces mauvaises nuits vont beaucoup le fatiguer. Autre problème : à 3 ans, un enfant peut se déplacer et a donc tendance à laisser sa tétine trainer. Ce qui pose problème au niveau de l'hygiène.

Mais les troubles les plus importants dus à la tétine sont d'ordre dentaire. Un enfant qui garde une tétine jusqu’à trois ans aura notamment des incisives très pointues et n'arrivera souvent pas à fermer complètement la bouche. Cela peut entrainer à terme une maloclusion, soit une mauvaise position des mâchoires l’une par rapport à l’autre. Un trouble qui devra ensuite être traité par un orthodontiste.

La technique de la "fée des tétines"

Reste que si les parents se laissent aisément convaincre par ces arguments, il n'en va pas de même pour les enfants. Il est parfois difficile de leur retirer un objet habituel et rassurant. Pour y arriver, une technique a fait ses preuves : celle de la fée des tétines. On explique à son enfant que la fée va passer durant la nuit pour récupérer la tétine et la donner à un petit bébé qui vient de naitre. En échange, elle lui laisse une petite pièce ou un cadeau, comme la petite souris.