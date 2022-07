À Pontarlier, la forêt communale s'adapte à la sécheresse

REPORTAGE

Après une petite accalmie cette semaine, la chaleur est de retour en France. Le mercure devrait à nouveau dépasser les 30 degrés cet après-midi par endroit. La quasi totalité de la France est placée en alerte sécheresse, 93 départements sur 96 sont concernés. Certains cours d'eau sont déjà à sec, et ça se ressent aussi sur la nature environnante, notamment au niveau des forêts, comme à Pontarlier dans le Doubs.

Des arbres touchés par les scolytes

Perché à 1.000 mètres d'altitude, la forêt communale de Pontarlier est constituée principalement d'épicéas et de sapins. Mille hectares de forêt que Guilhem Morille, agent de l'ONCF, parcourt quasiment tous les jours. "Il y a deux semaines, je me suis aperçu qu'il y avait un ou deux arbres secs ici. Et aujourd'hui, il y en a peu près une soixantaine qui ont plus d'aiguilles, alors qu'il y a deux semaines, ils étaient entièrement vert !"

Les arbres sont attaqués par le scolyte, un parasite qui prolifère avec la sécheresse. Daniel Petit, le bûcheron, est justement en train de nettoyer une autre parcelle attaquée. Selon lui, la situation s'aggrave. "Ça fait quatre ans que c'est sec et qu'il y a un manque d'eau. Du coup, on doit les couper le plus rapidement possible avant que ça s'étende. Et puis cette année, j'ai l'impression que ça reprend de plus belle", lance-t-il un peu désemparé.

Le mois dernier, la commune a donc décidé de planter de nouvelles essences d'arbres plus résistantes à la chaleur. "On a essayé du cèdre de l'Atlas, du tilleul. On va essayer aussi des sapins, qui est finalement un arbre que l'on retrouve ici mais qui est originaire de l'Aude, plus habitué à des conditions sèches."

Au total, 2.200 nouveaux arbres seront plantés au cours des vingt prochaines années, en espérant donc qu'ils survivent mieux à la sécheresse.