À Nice, des "gilets jaunes" investissent un hôpital désaffecté

Un groupe d'une dizaine de "gilets jaunes" s'est installé depuis le 23 décembre dans un ancien hôpital désaffecté du centre-ville de Nice, dans les Alpes-Maritimes, ont-ils annoncé jeudi soir à l'occasion du déploiement sur la façade d'un gilet jaune géant floqué du sigle "RIC", le référendum d'initiative citoyenne.

"Pour en faire un lieu de débats (...) et pour héberger des familles". "Nous sommes entrés dans ces lieux sans voie de faits pour en faire un lieu de débats et de conférences et pour héberger des familles qui dorment à la rue, on n'admet pas qu'ils couchent dehors avec le froid qu'il fait", a expliqué Martial, le "référent médias" de ces "gilets jaunes" niçois depuis le perron de l'hôpital Saint-Roch, alors que les forces de l'ordre avaient déployé un cordon de sécurité pour empêcher toute nouvelle intrusion.

Des gilets jaunes ont décidé d’occuper une partie de l’ancien hôpital St Roch de Nice. Depuis le 23 décembre plusieurs personnes sans abris sont hébergées. pic.twitter.com/asgYk5ZV6X — France Bleu Azur (@francebleuazur) 3 janvier 2019

Appel à s'approprier des lieux désaffectés. Ces "gilets jaunes" ont indiqué héberger depuis quelques jours trois familles, dont deux familles albanaises demandeurs d'asile, qu'ils ont trouvées dormant dans les rues de Nice. "Ces familles de SDF ont l'eau, l'électricité, elles sont nourries et logées grâce aux gilets jaunes", a indiqué ce référent, qui appelle "tous les autres gilets jaunes de France à s'approprier, légalement, des lieux désaffectés pour héberger eux aussi des SDF".

"C'est aussi destiné à devenir un lieu de débats pour faire des ateliers constituants sur le RIC et la Constitution", a souligné un autre "gilet jaune". Des conférences sont également envisagées, notamment avec Etienne Chouard, un intellectuel qui a popularisé chez les "gilets jaunes" l'idée du référendum citoyen.

La situation confuse jeudi soir. Ce jeudi soir, la situation restait toutefois confuse et l'occupation du bâtiment, qui appartient toujours au CHU de Nice, très incertaine. Les forces de l'ordre qui ont investi les lieux procédaient sur place, à l'intérieur, à des contrôles d'identité. Les "gilets jaunes", s'ils ne sont pas délogés, espèrent de leur côté pouvoir occuper ce bâtiment "au moins jusqu'à la fin de la trêve hivernale".

Le lieu voué à être un commissariat. Situé en plein centre-ville, l'hôpital Saint-Roch n'héberge plus, dans l'un de ses ailes, que des services d'odontologie, depuis la construction du nouvel hôpital Pasteur. La municipalité de Nice a prévu de transformer le bâtiment en commissariat réunissant police municipale et police nationale.