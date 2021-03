À Marseille, le stade Vélodrome se transforme en centre de vaccination contre le Covid-19

Dès lundi matin, les Marseillais vont pouvoir retrouver le stade Vélodrome, mais pas pour supporter l'OM. Ils peuvent s'y faire vacciner contre le Covid-19. Jusqu'au 30 juin et à raison de six jours par semaine, l'enceinte accueille des volontaires. L'investissement de ces lieux plus grands marque une accélération de la campagne comme l'espèrent les autorités de santé.

Dans le stade, les marins-pompiers investissent les lieux. Quarante d'entre eux chapeautent le dispositif de vaccination contre le coronavirus chaque jour. "Il y a tellement de locaux intéressant pour nous dans le Vélodrome", assure le contre-amiral Patrick Augier. Le lieu n'a pas été choisi au hasard : les grands salons et les différents accès permettent une circulation fluide et rapide à l'intérieur.

Un lieu central et facile d'accès

Selon le contre-amiral, le stade a également été choisi pour sa situation. "C'est très central et il y a une proximité des transports en commun, qui permettra aux Marseillais de venir plus facilement", explique-t-il. Les marins-pompiers souhaitent ainsi transformer le Vélodrome en "pôle de vaccination". Des personnels soignants en profession libérale rejoindront d'ailleurs le stade prochainement.

Et il attend beaucoup de Marseillais. L'objectif de Patrick Augier est de faire 1.000 piqûres par jour. Mais il ne s'arrête pas là, "notre ambition c'est de monter très rapidement à plus de 2.000 vaccins par jour", affirme-t-il. Avant d'ajouter : "Augmenter la cadence est le seul moyen de se sortir de cette épidémie". Une montée en puissance qui reste cependant dépendante de l’arrivée des vaccins.