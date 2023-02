À Marseille, des seniors choisissent l'intérim pour travailler

Le recul de l'âge de départ à la retraite pose la question de l'emploi des seniors. Un peu plus de la moitié des 55-64 ans travaillent même si les chiffres s'améliorent. Pour les seniors, décrocher un CDD correctement rémunéré reste compliqué, même dans certains secteurs en tension, comme la restauration. Beaucoup se tournent vers l'intérim.

Des séniors en forme

Passé 50 ans, Laurent Lamotte ressentait que son âge devenait un frein pour le marché du travail : "J'ai toujours travaillé en CDI. Je n'ai jamais eu de problème avec mon âge. Le dernier restaurant où j'ai postulé m'a indiqué qu'il cherchait des jeunes. Il m'a rendu service finalement !".

Depuis deux ans, Laurent trouve à la fois des opportunités, de la flexibilité avec ses missions d'intérim dans un secteur en manque de main-d'œuvre. Daniel Plazzi, bientôt 60 ans, retrouve la restauration sur le tard : "Heureusement qu'il y a encore quelques seniors en forme ! Effectivement, les jeunes ne veulent plus le faire. J'ai fait ça entre 20 ans et 27 ans. Je suis revenu à la restauration, ça me convient et ça me plaît aussi. On vous demande d'avoir le sourire et ça me plaît. Et j'adore le contact avec les gens !".

D'après, Jean-Philippe Carmona, directeur de l'agence d'intérim Victory, ces profils de seniors sont très intéressants pour les employeurs : "Ils vont apporter une sagesse, une connaissance qui est formidable. Je ne sais pas si les cheveux blancs font quelque chose ! C'est juste leur métier, leur savoir-faire et leur savoir-être qui est indispensable dans ces métiers là". Cette agence d'intérim ne compte pas moins de 20% de seniors dans ses fiches.