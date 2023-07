À Mandelieu-la-Napoule, la commune tente la coloration 100% naturelle pour maintenir son herbe verte

Face à la chaleur et la canicule, l'environnement a parfois autant de mal que nous pour d'adapter. Pour retrouver leurs belles pelouses verdoyantes, jaunies par la chaleur estivale, certaines municipalités misent sur les colorants naturels. C'est le cas de Mandelieu-la-Napoule, dans les Alpes-Maritimes, qui utilise un produit composé en grande partie d'algues 100 % biologiques.

C'est d'ailleurs une startup de la ville, Bioassays, qui a développé ce produit. Pour Nicolas Sanchez, son directeur général, cette pratique a d'autres bienfaits sur l'herbe que son effet esthétique. "C'est une solution qui existe depuis environ 20 ans aux États-Unis, dans l'État de Californie plus particulièrement. C'est un colorant naturel que l'on applique directement sur l'herbe qui est jaunâtre ou en phase de brûlure. Et vu que le produit est composé d'algues, ça peut aussi jouer l'effet d'engrais organique naturel qui permet de nourrir le sol et l'herbe", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Une pratique bon marché

Un produit vertueux très intéressant pour le maire de Mandelieu-la-Napoule, Sébastien Leroy. "C'est une décision qui est en plus esthétique, permet aussi de rétablir un embellissement d'un cadre de vie. L'idée, c'est pas de mettre du caillou ou de la plante, c'est de conserver l'herbe pour avoir l'aspect le plus naturel possible", affirme le maire de la commune.

Pour ce dernier, cette solution présente en outre un coût avantageux. "Et ça va dans le bon sens d'aider la nature à supporter ses périodes d'extrême chaleur. Le coût pour la ville avec l'application est de 0,30 euro le mètre carré pour 40 points de 1.000 mètres carrés au coût de 300 euros. Et ça dure 2 à 3 mois, c'est-à-dire tout l'été. Donc c'est extrêmement intéressant", conclut le maire de la commune au micro d'Europe 1.