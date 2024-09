À Lyon, Zakaria, tétraplégique, est bloqué au 8ème étage depuis trois mois à cause d’une panne d’ascenseur

TÉMOIGNAGE

En cette période de Jeux paralympiques où les athlètes handicapés multiplient les prouesses physiques et sont mis à l'honneur, voilà une histoire qui a du mal à passer. Cette histoire, c'est celle de Zakaria, 20 ans, tétraplégique depuis la naissance et qui, depuis trois mois, se retrouve bloqué dans l'appartement familial, au 8ème étage de son immeuble du 9ème arrondissement de Lyon. En cause : l'ascenseur en panne et que personne ne vient réparer.

Une vie à l'arrêt

Ce dernier est tombé en panne le 4 juin dernier et depuis, il ne s'arrête qu'au premier étage. C'est donc à pied qu'il faut descendre les 20 dernières marches qui mènent au rez-de-chaussée. Impossible pour Zacharia, tétraplégique de 20 ans, dans son fauteuil électrique de 130 kilos. Le jeune homme est donc bloqué depuis trois mois dans l'appartement familial du 8ème étage, explique sa maman, Ganiya. "Mon fils ne peut pas sortir. Il ne peut plus aller au centre d'éducation motrice, comme il faisait avant. Il a raté tous les rendez-vous médicaux de cet été. Il reste prisonnier au 8ème étage. Et moi aussi, car je ne peux pas le laisser seul à la maison. C'est moi qui l'habille, qui lui donne à manger", détaille-t-elle.

Une situation difficile à vivre pour Zakaria… "C'est très compliqué pour moi. Ça me fait mal au cœur ! Je me sens comme un prisonnier, je ne peux pas sortir, rien… C'est cruel", confie-t-il. Mise sous pression par le bailleur, la société d'ascenseur, explique attendre la livraison d'une pièce et ne donne aucun délai pour la réparation. Zakaria, lui, continue d'espérer que tout sera réparé pour le 12 septembre, date où il doit normalement commencer son activité de foot-fauteuil, comme les athlètes paralympiques que ce passionné de sport regarde tous les jours à la télé…