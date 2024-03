«Encourager à consommer moins» : la métropole de Lyon va mettre en place une nouvelle tarification de l'eau

Une initiative pour le moins originale. Afin d'inciter à la sobriété et réduire la consommation d'eau de 15% à l'horizon 2035, la métropole de Lyon a décidé de modifier le calcul de la facture d'eau. Il s'agira d'établir une progressivité des tarifs en fonction de la consommation d'eau.

Les 12 premiers mètres cube seront ainsi gratuits pour tout le monde. Viendra ensuite une deuxième tranche pour une consommation comprise entre 120 et 180 mètres cube par an. Dans ce cas de figure, un tarif standard sera appliqué. Cette tranche devrait, a priori, englober toutes les familles nombreuses.

Consommer 15 % d'eau de moins d'ici à 2035

Enfin, au-delà de 180 mètres cube, pour les plus gros consommateurs, ceux qui remplissent leur piscine, par exemple, le tarif sera tout simplement doublé. L'idée étant d'inciter à la modération. "Un de nos objectifs, c'est de consommer 15 % d'eau de moins d'ici à 2035. Donc, nous souhaitons accompagner à la sobriété les habitants. L'eau est une ressource rare et le Rhône, qui nous alimente en eau potable, va perdre 20% de son débit d'ici à 2050. Donc, encourager les habitants à consommer moins fait partie de notre politique de préservation de la ressource en eau", explique Bruno Bernard, président écologiste de la métropole de Lyon.

Le système a été mis au point durant 18 mois, notamment avec des groupes d'usagers. "Nous avons à la fois un principe d'équité pour tout le monde, un principe de solidarité avec les populations les plus précaires. Et nous avons un principe environnemental qui est de faire en sorte de baisser la consommation d'eau. Donc c'est une bonne chose", se réjouit Lucien Angeletti de l'association Eau, bien commun. Les professionnels auront, eux aussi, droit à une nouvelle tarification, mais différente. Le prix sera majoré de 15% pour les plus gros consommateurs d'eau. Le tout s'appliquera à partir de 2025.