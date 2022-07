Hausse des prix : faut-il organiser une grande conférence sur le logement ?

Face à la hausse des prix, aux taux d'intérêt qui augmentent et aux permis de construire qui régressent, le Medef propose une grande conférence sur le logement, le premier poste de dépenses des Français. Une proposition acceptée par Olivier Klein, ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé de la Ville et du Logement. "J'ai rencontré le président d'Action Logement la semaine dernière, je vais le revoir. On doit signer une convention entre l'État et Action Logement", annonce-t-il.

"Il faut produire plus, tout type de logement"

"On va continuer avec les bailleurs sociaux, avec Action Logement puisque le Medef préside Action Logement avec l'ensemble des partenaires sociaux. Ce travail va être mené pendant toute l'année, fin de l'année 2022 et 2023 pour réfléchir ensemble", détaille Olivier Klein au micro d'Europe 1.

"Il faut produire plus, tout type de logement", lance-t-il. "On sait que les Français ont besoin de se loger. C'est extrêmement important pour eux. Dans leur quotidien, on se demande tous quand on a des enfants où ils vont s'installer dans quelques années, on sait que c'est de plus en plus difficile", soutient-il.