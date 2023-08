À Lille, la métropole lance une opération pour dormir dans des hôtels étoilés sans se ruiner

"Que du bonheur ! C'est paradisiaque !" Elisabeth et Bruno découvrent leur chambre spacieuse avec un lit immense, une grande baignoire et en prime, une vue sur un parc. "C'est complètement la vie de château pour une nuit. Cela nous permet de se poser pas loin de chez nous, on est à 60 kilomètres, on se sent en vacances", s'émerveille Elisabeth.

Ce couple de retraités est originaire de Dunkerque. Ils ont payé 120 euros pour une nuit dans un 5 étoiles au lieu de 170 euros. David Devantoy-Mandin, directeur de l'hôtel Barrière de Lille, trouve que l'opération est un succès. "Ça marche très bien. Et le fait d'ouvrir ces réservations à des tarifs abordables pour beaucoup de gens, cela leur permet de découvrir aussi et on retrouve des clients qui reviennent à d'autres périodes de l'année", se réjouit-il.

1 client sur 2 vit dans la métropole lilloise et profite de l'opération

Objectif de l'opération : se faire connaître et avoir un taux d'occupation plus important l'été alors qu'habituellement, c'est une période creuse pour l'hôtel lillois. Mais cette année, 12% de nuitées de l'établissement sont vendues par rapport à 2022.

"Il y a un sujet d'inflation extrêmement important. Ce sont sans doute des gens qui ne peuvent pas payer ce genre type de produit magique pendant l'année", explique François Navarro directeur générale d'Hello Lille, agence d'attractivité de la métropole lilloise, et à l'origine de l'été dans les étoiles. L'initiative permet de découvrir Lille et ses alentours de façon cinq étoiles. Ou certains même de redécouvrir leur ville, car 1 client sur 2 vit dans la métropole lilloise.