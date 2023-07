Lille Aventure Nature, un air de vacances au cœur du nord de la France

Grand week-end de départs en vacances, mais certains ne partiront pas. Effectivement, selon une enquête de la Fondation Jean Jaurès, un Français sur deux ne part pas en vacances et ce pour des raisons financières. À Lille, il y a la troisième édition de Lille Aventure Nature, un parc avec des activités gratuites pour justement ces familles lilloises qui ne partent pas en vacances. Pour l'occasion, Europe 1 s'est rendue sur place.

"Une porte pour s'évader"

"Pas trop peur, non. Ça se passe bien", Magali encourage sa fille sur un parcours d’accrobranche où elles passent l'après-midi en famille à Lille Aventure Nature histoire de profiter car elle ne peut pas se permettre de prendre de vacances cet été. "C'est un budget, moi je suis toute seule avec mes 4 filles. C'est compliqué de partir en vacances avec les enfants. Donc oui quand on a des opportunités autant en profiter. Et en plus il fait beau", savoure la mère de famille au micro d'Europe 1.

Ici, l'ambiance est farniente avec transat, palmiers et brumisateurs pour se rafraîchir. Christiane est venue avec son petit-fils Kilian. "Y'a beaucoup d'activité avec la tyrolienne, les jeux d'eau et les toboggans. Plutôt que de rester enfermés à la maison, ils jouent avec d'autres enfants aussi", explique-t-elle avant d'ajouter que tout est gratuit. En ces temps d'inflation, ce parc est indispensable, estime Arnaud Deslandes, adjoint au maire à Lille. "C'est une porte pour s'évader un peu dans un quotidien qui n'est pas toujours simple. Dans les quartiers sud de la ville, près de 70% des familles ne partirons pas en vacances", note l'adjoint. Les inscriptions ont d'ailleurs explosé dans les centres de loisirs et centres sociaux selon cet élu et la municipalité demande à l'État des fonds supplémentaires pour ceux qui sont privés de vacances cet été.