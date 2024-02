À Guingamp, des médecins cubains pour sauver l'hôpital public ?

Faire venir des médecins cubains pour sauver une maternité ? C'est le pari lancé par des défenseurs de l'hôpital de Guingamp (Côtes-d'Armor), en Bretagne, qui ont rencontré vendredi l'ambassadeur de Cuba, dans un territoire marqué par des difficultés d'accès aux soins. Élus locaux, syndicats, représentants des médecins et du comité de défense de l'hôpital, directeur de l'hôpital en ont discuté vendredi après-midi à Guingamp avec l'ambassadeur de Cuba en France, Otto Vaillant.

Pénurie de soignants

Pierre Saliou, président du conseil de surveillance de l'hôpital de Guingamp, le constate au quotidien : l'hôpital est à bout de souffle. "Nous sommes en souffrance de personnel dans pratiquement toutes les spécialités", explique-t-il au micro d'Europe 1.

D'après le président, l'établissement manque de chirurgiens, de cardiologues et de pneumologues. Alors, pour faire appel à Cuba, un pays mondialement reconnu pour la formation des médecins, sonne comme une dernière chance pour l'hôpital de Guingamp. "Nous faisons de la coopération dans le monde entier. Pendant le covid, on a envoyé une brigade en Martinique", détaille Otto Vaillant.

Plus de médecins étrangers en France ?

Cette coopération n'effraie pas du tout les soignants bretons, à l'image d'Arnaud Meunier, infirmier anesthésiste. "On travaille déjà avec des médecins syriens et pas mal de médecins africains. On a bien une dizaine de nationalités sur notre hôpital, donc pourquoi pas demain des médecins cubains !", explique-t-il.

Reste donc à obtenir le feu vert des autorités. Une chose est sûre : cette initiative s'inscrit pleinement dans la nouvelle politique de Matignon qui souhaite inciter les médecins étrangers à venir s'installer en France.