À Béziers, la mairie met en place un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans

C'est une mesure très bien accueillie par les Biterrois. À Béziers, la mairie a décidé de mettre en place un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans, de 23 heures à 6 heures du matin. Lundi soir, les patrouilles de police ont tourné très tard pour vérifier qu'aucun mineur de moins de 13 ans ne vagabonde dans les rues de la ville. Un arrêté qui rassure Frédéric, gérant d'un restaurant ouvert jusqu'à minuit. "Il y a des petits cons qui cherchent toujours des petites histoires. Ça crie à toutes les heures, c'est la réalité. Ils sont de plus en plus jeunes, ils emmerdent le monde", lance-t-il au micro d'Europe 1.

"Si c'est pour sortir et avoir peur, non"

Une mesure également bien accueillie par les riverains du centre-ville, lesquels refusent souvent de sortir le soir. "J'avoue qu'habiter en ville n'est pas simple aujourd'hui. On voit des bandes de jeunes renverser des poubelles, mettre des coups de pompes dans les voitures, ça dérange la vie normale des gens", affirme cet habitant. "Personnellement, je ne sors pas le soir, c'est trop insécure. Si c'est pour sortir et avoir peur, non. Le couvre-feu, c'est très bien", juge cette passante.

Reste désormais à savoir si ce couvre-feu survivra. La Ligue des droits de l'Homme de l'Hérault a déjà demandé au préfet de contrôler la légalité de cet arrêté. Selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche, 67% des Français se disent favorables à la généralisation d'un couvre-feu pour les mineurs à partir de 23 heures afin d'éloigner les jeunes de la délinquance.