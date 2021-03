8 séries avec des héroïnes inspirantes

PODCAST

Comme chaque vendredi, SERIELAND vous propose une sélection de séries pour rire, frissonner ou vous évader. Cette semaine, alors que l'on vient de célébrer la journée internationale des droits des femmes, nous avons choisi huit séries centrées sur des héroïnes avant-gardistes. Elles sont pionnières parce qu’elles bousculent les codes de leur époque ou parce qu’à travers leur voix, les créateur.ices de séries ont traité des sujets de société de manière novatrice.

Virginia Johnson dans Master of Sex

Le pitch : Dans les années 1950, à Saint-Louis, dans le Missouri, le gynécologue William Masters et son assistante Virginia Johnson se lancent dans les premières recherches sur les comportements sexuels des humains et les mystères du plaisir. Dans une Amérique puritaine, ils travaillent en secret, tout en luttant contre leur attirance mutuelle…

Pourquoi SERIELAND vous la conseille : Librement inspirée de l'histoire de ces deux scientifiques pionniers des recherches sur le sexe, Master of sexe dépeint une société où la sexualité est encore très taboue. Elle questionne la place des minorités dans l’Amérique du milieu du 20e siècle mais aussi le rôle des femmes et la méconnaissance de leurs désirs. Le personnage de Virginia Johnson, remarquablement interprété par Lizzy Caplan, se dresse contre une Amérique très conservatrice. Elle œuvre au côté du gynécologue et s'investit corps et âme pour faire avancer les connaissances sur la sexologie et le plaisir féminin.

4 saisons, 46 épisodes d’environ 57 minutes à voir en VOD sur MyCanal.

Vous voulez écouter SERIELAND ? >> Retrouvez les épisodes sur notre site Europe1.fr et sur Apple Podcasts, Castbox, Google podcasts, Deezer, Dailymotion et YouTube, ou vos plateformes habituelles d’écoute.

Selina Meyer dans Veep

Le pitch : Selina Meyer, sénatrice à l'impressionnant parcours politique échoue aux primaires de son parti. Elle se voit proposer le titre de vice-présidente des Etats-Unis.. La "Veep", pleine de projets politiques et d'ambition, se retrouve alors confrontée à un rival de taille : le président.

Pourquoi SERIELAND vous la conseille : Cette satire politique maîtrise le cynisme à la perfection. C’est une série drôle et nuancée, portée par une héroïne de choc : Selina Meyer interprétée par Julia Louis-Dreyfus. Si la colère, les manigances et l’ambition de requins sont souvent l'apanage des personnages politiques masculins, Selina Meyer se révèle encore plus impitoyable ! Féministe ? Non. Elle a évolué dans un milieu d’hommes et n’aime pas les femmes. Mais Veep est la première série à oser faire entrer une femme à la Maison-Blanche !

7 saisons, 65 épisodes d’environ 25 minutes à voir sur OSC Go

Anne Lister dans Gentleman Jack

Le pitch : Au XIXe siècle, dans le Yorkshire en Angleterre, Anne Lister, une propriétaire terrienne lesbienne se heurte à des difficultés financières pour faire vivre son exploitation minière. Pour régler ses problèmes, elle ambitionne de séduire Ann Walker, une riche héritière…

Pourquoi SERIELAND vous la conseille : Gentleman Jack est un biopic centré sur le destin méconnu d’Anne Lister. On découvre la vie de cette femme, homosexuelle, pleine de désirs et bien décidée à épouser une femme. Ce n’est pas seulement la mise en avant de sa sexualité qui fait d’elle une pionnière, Anne Lister est aussi une grande voyageuse, indépendante et aventurière. Affublée d’un haut de forme, elle se présente sous une apparence androgyne et mène ses affaires d’une main de maitre. La série est signée par la showrunneuse Sally Wainwright, elle porte un regard sensible sur les relations entre femmes.

1 saison, 8 épisodes d’environ 1 heure à voir sur OCS.

Fleabag dans Fleabag

Le pitch : Fleabag est une jeune londonienne un peu perdue. Elle utilise, de son propre aveu, le sexe pour combler le vide de sa vie, et doit gérer une famille haute en couleur. Entre une sœur psychorigide à demi anorexique et sa belle-mère insupportable, amie la jeune femme a quelques circonstances atténuantes...

Pourquoi SERIELAND vous la conseille : C'est une série à l’humour noir, très bien écrite. Le personnage de Fleabag, interprété par la superbe Phoebe Waller-Bridge, est une anti-héroïne attachante. Fleabag est pleine d’imperfections, loin de l’image de la wonder-woman, elle est déculpabilisante. Elle erre, se questionne, prise entre ses idéaux féministes et la pression du regard des autres. Fleabag brise les tabous de la sexualité et n'hésite pas à faire part de ses réflexions intimes, directement au spectateur, en s’adressant face à la caméra. En abolissant le quatrième mur, Phoebe Waller-Bridge nous interpelle et nous pousse à l’introspection.

2 saisons, 12 épisodes de 23 minutes à voir sur Amazon Prime Video.

Olivia Pope dans Scandal

Le pitch : Olivia Pope est la reine des relations publiques et de la communication des personnalités politiques influentes. Son don ? Gérer les crises en tout genre. A ses côtés , des avocats, des espions et des détectives l'épaulent pour préserver l’image de ses puissants clients.

Pourquoi SERIELAND vous la conseille : Création de la papesse des séries, Shonda Rhimes, Scandal est la première série à mettre en scène une héroïne noire : Olivia Pope. Cette femme puissante est bien consciente que dans son univers, majoritairement masculin et blanc, on ne lui laissera rien passer. Derrière cette apparence froide, pleine d’assurance et de détermination, Olivia Pope est un personnage contradictoire, déstabilisé par ses incertitudes. Le personnage d’Olivia Pope est inspiré d’une ancienne attachée de presse de George Bush Senior, Judy Smith. L’ambition de Shonda Rhimes était de présenter un personnage racisé complexe, qui n’est pas réduit à sa couleur de peau. Une réussite !

7 saisons, 124 épisodes d’environ 40 minutes à voir sur Disney Plus

Arabella dans I May Destroy You

Le pitch : Arabella est une autrice londonienne de 30 ans. Un soir où l'inspiration ne vient pas, elle décide de partir danser en boîte avec des amis. Mais le lendemain, quand elle se réveille, elle est blessée au front, son portable est cassé et un sentiment étrange la parcourt. Elle comprend qu'elle a été violée la nuit d'avant.

Pourquoi SERIELAND vous la conseille : I May Destroy You est une série bouleversante inspirée d'une histoire vraie. Avec la série, la réalisatrice et scénariste Michaela Coel nous surprend en mettant en scène son propre viol sans aucune érotisation. C'est l'une des rares fictions à montrer une agression sexuelle du point de vue de la victime. Plus généralement, Michaela Coel, à travers le personnage d’Arabella, s’empare avec une grande finesse de la question du consentement. Et si le sujet est dur, la série n'en est pas moins lumineuse. Un choc, à voir absolument. L’équipe de SERIELAND l’avait élue deuxième meilleure série de l’année 2020.

12 épisodes de 23 minutes à voir sur OCS et Amazon Prime Vidéo.

Les militantes féministes dans Mrs America

Le pitch : Dans les années 1970 aux Etats-Unis, les mouvements féministes commencent à se faire entendre. Betty Friedan, Gloria Steinem ou encore Shirley Chisholm, se battent pour les droits des femmes. La série choisit de mettre en scène une héroïne antiféministe, la réactionnaire Phyllis Schlafly. Elle va tout mettre en œuvre pour empêcher la ratification de l’amendement pour l’égalité des sexes dans l’Illinois.

Pourquoi SERIELAND vous la conseille :Mrs America rend hommage aux pionnières féministes. Gloria Steinem ( Rose Byrne), Betty Firedan ( Tracey Ullman ) mais aussi Shirley Chisholm première femme afro-américaine élue au congrès, interprétée par Uzo Aduba ( Orange Is The New Black ), se dressent sur le chemin de la détestable Phyllis Schlafly. Derrière son apparence antipathique, Phyllis Schlafly est nuancée et pleine de détermination. Mère au foyer de six enfants, elle est persuadée que l’égalité des sexes mènera à la perte de la société américaine. Mrs America réussit à créer un personnage très paradoxal. On note une certaine ironie, pour une femme aussi active politiquement, à se battre contre l’indépendance des femmes.

9 épisodes de 45 minutes à voir sur Mycanal.

Jenny, Bette et Tina dans The L Word

Le pitch : Jenny, une jeune femme fraichement diplômée de l’université de Chicago s’installe à Los Angeles avec son petit ami. Elle fait alors la connaissance de ses voisines, Bette et Tina, un couple de lesbiennes qui cherche à avoir un enfant. Un nouveau monde s’ouvre à elle, celui de la communauté homosexuelle.

Pourquoi SERIELAND vous la conseille :The L Word est la première série à mettre en scène des héroïnes lesbiennes. Elle a fait scandale à sa sortie en 2004 sur la chaîne américaine Showtime. Sa créatrice, Ilene Chaiken, souhaitait sortir avec cette série d’une vision caricaturale de la communauté homosexuelle. Et c'est réussi. Bisexualité, homoparentalité, désirs, coming-out… The L Word brise les tabous de la sexualité lesbienne. SERIELAND décryptait The L Word à l'occasion d’un épisode consacré à la représentation des LGBTQ+ dans les séries.

6 saisons, 70 épisodes de 52 minutes à voir en DVD.