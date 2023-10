Permis de conduire : le prix de ce sésame a augmenté de plus de 7% en sept ans

La dernière enquête sur le coût du permis de conduire et le constat est sans appel : +7,2 % en sept ans, selon la plateforme Lepermislibre. Elle a analysé les chiffres de 1.700 auto-écoles en sélectionnant comme référence la formule de base "code avec 20 heures de conduite, frais d'inscription inclus".

1.444 euros le permis de conduire dans la Sarthe

Sur le plan national, le coût moyen est passé en sept ans de 1.151 euros à 1.234 euros. Avec de fortes augmentations dans certains départements : +18 % dans la Sarthe, c'est là où le permis coûte le plus cher en France avec une addition s'élevant à 1444 euros. L'Indre-et-Loire et le Puy-de-Dôme viennent compléter le podium. De l'autre côté du spectre, même là où passer le permis revient le moins cher, les hausses ont été spectaculaires.

"Si on prend le département le moins cher, ce sont les Hautes-Alpes avec 1044 euros de prix moyen, quand on était plutôt à 830 euros en 2016. Ce qui fait une sacrée différence entre le moins cher de 2016 et celui d'aujourd'hui, il y a une différence de 200 euros. Ce n'est pas rien sur le coût d'un permis de conduire", souligne Romain Durand, co-fondateur de l'auto-école en ligne Lepermislibre. Un coût moyen auquel vous ajouterez souvent une dizaine ou une quinzaine d'heures de conduite, dont le prix est passé d'environ 45 à 50 euros.