Permis de conduire : les associations divisées autour du refus de l'État d'un examen médical pour les séniors

Alors que la Commission européenne a émis l'idée de soumettre les conducteurs séniors à un examen médical, en France, le gouvernement s'est finalement prononcé contre cette décision. Pour le ministre des Transports Clément Beaune, il n'est pas question de mettre une date de péremption pour le permis de conduire des plus de 70 ans. Mais cette annonce n'est pas accueillie par tous, de la même manière. Pour les associations des usagers de la route, comme 40 millions d'automobilistes, l'annonce du ministre est une bonne chose. En revanche, ceux qui défendent les victimes de la route continuent de dénoncer l'inaction gouvernementale.

C'est le cas de Pauline Déroulède, joueuse de tennis handisport, elle-même victime d'un conducteur âgé, en 2018, et amputée d'une jambe. "Je pense que notre ministre des Transports devrait plutôt se charger de trouver des solutions de transports adaptés sur tout le territoire et du coup, on laisse des gens conduire, des gens inaptes, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Je pense que le débat n'est pas aussi simple et je trouve très surprenant que le ministre des Transports soit aussi fermé sur la question", estime Pauline Déroulède.

Visites médicales en Irlande, en Italie et aux États-Unis

Et chez nos voisins européens, comme en Irlande, tous les automobilistes âgés de plus de 70 ans doivent effectuer un test d'aptitudes avec des contrôles de la vue, des réflexes et de l'ouïe. En Italie, cela fonctionne par tranches d'âges : plus vous vieillissez, plus l'écart de temps entre deux contrôles est restreint. Outre Atlantique, aux États-Unis, il y a aussi des contraintes pour les conducteurs séniors, comme l'explique Norbert Pirault, porte-parole de l'association Victimes et citoyens. "Aux États-Unis, vous avez ce mode qui est mis en place depuis très longtemps. Les gens passent devant le médecin, ils ont à la suite de la visite médicale un contrôle visuel, de réflexes, etc. Et ensuite, on leur donne leur permis qui prouve qu'ils ont bien eu leur visite médicale et ils peuvent rouler sans aucun problème."

Enfin, pour rappel, les plus de 75 ans sont moins impliqués dans des accidents mortels que les autres tranches d'âges, mais lorsqu'ils le sont, ils en portent très souvent la responsabilité.