56% des Français soutiennent toujours les "gilets jaunes" selon un sondage

56% des Français soutiennent toujours les "gilets jaunes", mais 70% estiment que le "grand débat national" ne répondra pas à leurs préoccupations. C'est le résultat d'un sondage OpinionWay pour LCI, publié samedi.

Une opinion majoritairement favorable aux "gilets jaunes". Ce sondage, effectué avant le début du marathon oral d'Emmanuel Macron devant les maires de France, indique donc qu'une majorité de Français soutient toujours les "gilets jaunes". La sympathie pour le mouvement diminue un peu (-1 point) par rapport au sondage précédent, effectué entre les 9 et 11 janvier.

70% des Français pas convaincus par le "grand débat national". Pour autant, également interrogés sur le "grand débat national", les sondés estiment qu'il ne permettra pas de répondre à leurs préoccupations, et ce, dans une grande majorité : 70%. Pour rappel, le "grand débat national", qui a débuté le 15 janvier et se terminera le 15 mars, a pour but de faire dialoguer les citoyens autour de quatre grands thèmes : la fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation des services publics, la transition écologique et la démocratie et la citoyenneté.