4.000 postes d'enseignants en moins dans le budget 2025 de l'Education nationale

Le budget 2025 de l'Éducation nationale, qui reste le premier poste de dépense de l'État français, prévoit des ajustements notables en termes de ressources humaines et d'investissements.

Suppression de 4.000 postes d'enseignants

4.000 postes d'enseignants seront supprimés pour l'année 2025, principalement dans l'enseignement primaire, qui subira la plus forte réduction. Le premier degré public verra la suppression de 3.155 postes, tandis que le second degré public (collèges et lycées) en perdra 180.

Cette mesure est justifiée par la baisse démographique, environ 97.000 élèves en moins sont attendus à la rentrée 2025, d'après les prévisions du ministère. Cela poursuit la tendance de réduction des effectifs observée ces dernières années.

Postes d'AESH en augmentation

En parallèle, le gouvernement prévoit d'embaucher 2.000 accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) supplémentaires, un secteur où les besoins continuent de croître malgré la baisse globale des élèves. Cela reflète une volonté de renforcer le soutien aux élèves en situation de handicap, en réponse à une demande forte de la société et des syndicats.

La FSU-Snuipp, premier syndicat dans le primaire, a vivement critiqué ces suppressions, qualifiant cela de "sabordage de l'école publique". Selon les syndicats, la baisse du nombre d’élèves ne justifie pas, à elle seule, une réduction aussi importante des effectifs enseignants, surtout dans un contexte où des réformes pédagogiques ambitieuses sont en cours.

Cette baisse s’inscrit dans une tendance plus large : en 2023, l’État avait déjà supprimé 1.500 postes, et près de 2.000 en 2022. En 2024, une suppression initiale de 2.500 postes avait été annoncée mais partiellement annulée pour financer la réforme du "choc des savoirs", qui inclut notamment la création de groupes de niveaux en français et en mathématiques.

Budget global

Le budget total pour l'Éducation nationale en 2025 s'élève à 63 milliards d'euros, un chiffre stable par rapport à 2024. Cela montre une priorité maintenue pour l’éducation, bien que les réductions d’effectifs puissent sembler contradictoires avec cet objectif. Le ministère assure que "l'école restera le premier budget de la nation".