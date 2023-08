20 degrés en moins en deux jours : à Lyon, les habitants soufflent enfin

Après la canicule, le retour de la fraicheur ! Sur les bords des quais du Rhône, les promeneurs sont bien contents d’enfiler un léger pull. À Lyon, la température a chuté de 20 degrés et tous profitent de cet air frais. "On redort ! Enfin on passe des nuits à peu près correctes" ; "Je suis super contente de profiter de la fin de l'été avant la vraie rentrée", s'enthousiasment des riverains. "Un sentiment de liberté. Les gens ne sortaient plus, ils ne se rencontraient plus. Là, on se retrouve tous ensemble" ; "On revit en tout cas et on prend du plaisir à se retrouver dehors", ajoute un couple de promeneurs.

Une aubaine pour la reprise

Il y a trois jours encore, Lyon suffoquait. Jeudi, le mercure est monté jusqu’à 41,4 degrés, battant le record de température lors de la canicule de 2003. Pour Fanny et Marie, toutes les deux jeunes mamans, le retour de la fraicheur à Lyon est un vrai soulagement… "Ça devenait assez invivable. Les nuits, comme j'allaite mon bébé, c'était quand même assez difficile. On attendait la fin de la semaine avec impatience", explique Fanny.

"Ça me rassure. Et puis on va reprendre un rythme normal avant la rentrée et c'est pas plus mal qu'elle [sa fille, ndlr] puisse, elle aussi, reprendre le rythme, pouvoir aller au square tranquillement avec sa nounou. Donc c'est parfait", complète Marie. Les salariés en profiteront aussi. Ce lundi, c'est la reprise du travail. Il fera moins chaud dans les transports en commun ainsi que dans les bureaux puisque à Lyon, les températures ne devraient pas atteindre les 30 degrés avant vendredi prochain.