1er-Mai : ce que l'on sait de la femme suspectée d'avoir agressé un pompier

Ce sont des images qui ont fait le tour de l’internet français. Dimanche, pendant les traditionnelles manifestations du 1er-Mai des échauffourées éclatent entre manifestants et forces de l’ordre, des incendies sont allumés. Un pompier intervient et tente d’en arrêter un, lorsqu’une femme, casque orange, pantalon militaire, et croix blanche sur son sac à dos rouge s’en prend à lui et l’agresse.

Une femme de 38 ans qui vit en Seine-Saint-Denis

Par deux reprises, cette femme qui serait âgée de 38 ans le frappe au niveau de la visière de son casque. Selon les informations d'Europe 1, cette street medic vivrait en Seine-Saint-Denis, et travaillerait dans le milieu médical. Elle est connue des forces de l’ordre pour des faits de violences avec son voisinage en 2020 et dans le cadre familial en 2021, elle n’est en revanche pas fichée par le renseignement. Habituée des manifestations, elle a participé à plusieurs rassemblements pendant les gilets jaunes, et au sein de la mouvance anti-vax.

Sur ses réseaux sociaux, elle s'affiche comme une fervente soutien de Jean-Luc Mélenchon. Le 10 avril par exemple, elle publie sur Instagram un selfie dans l'isoloir, un bulletin du candidat Insoumis à la main. Elle poste aussi de très nombreuses publications anti-vax. Dans une interview donnée à l'agence de presse américaine Associated Press en juillet 2021, elle se présente d'ailleurs comme une infirmière qui a démissionné de son poste pour ne pas se faire vacciner.

Une enquête ouverte, une plainte du pompier

Juste après avoir frappé le pompier en direct à la télévision, elle a été interpellée et placée en garde à vue. Selon les informations du service police-justice d'Europe 1, lors de sa fouille, les forces de l'ordre ont retrouvé un marteau, une paire de ciseaux et un masque à gaz. Deux écussons, l'un de lieutenant de police, l'autre de sergent pompier, ont également été identifiés.

Une enquête a été ouverte pour "violences sur personne chargée d'une mission de service public", "outrage à personne dépositaire de l'autorité publique" et "rébellion". Selon Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, le pompier n'a pas été blessé. Il a porté plainte, selon une information de France Inter. Dimanche, le ministère de l'Intérieur faisait état de huit policiers et gendarmes blessés, et de 54 interpellations.